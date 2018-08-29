噴鼻血！正妹店員跨上顧客大腿 穿性感內衣幫理髮

噴鼻血！正妹店員跨上顧客大腿 穿性感內衣幫理髮(圖翻攝自臉書/Waatjan Sawatthanachonsakhul)

友善列印
/綜合報導
噴鼻血！正妹店員跨上顧客大腿 穿性感內衣幫理髮

理髮時若遇到性感店員，肯定是另一種享受。泰國網路上最近流傳一段影片，只見一名正妹店員，微跨在顧客的腿上，僅穿黑色性感內衣，幫忙對方理髮，由於模樣讓人忍不住噴鼻血，引發網友討論，暴動地表示「頭髮有點長，想預約剪髮了」。

噴鼻血！正妹店員跨上顧客大腿 穿性感內衣幫理髮(圖翻攝自臉書/Waatjan Sawatthanachonsakhul) 噴鼻血！正妹店員跨上顧客大腿 穿性感內衣幫理髮(圖翻攝自臉書/Waatjan Sawatthanachonsakhul)

根據泰國《khaosod》報導，一段剪髮影片引發網路話題，片中金髮女子身材纖細，僅穿吊帶襪與性感內衣，腳還微跨上顧客的大腿，幫忙對方理髮，模樣看起來相當撩人，讓不少男顧客直呼想光顧，不過也有做美髮業的網友發現，該名正妹拿剪刀的姿勢並不對，應該不是理髮店員工。

噴鼻血！正妹店員跨上顧客大腿 穿性感內衣幫理髮(圖翻攝自臉書/Waatjan Sawatthanachonsakhul) 噴鼻血！正妹店員跨上顧客大腿 穿性感內衣幫理髮(圖翻攝自臉書/Waatjan Sawatthanachonsakhul)

而實際上，該名正妹是《閣樓》（Penthouse）雜誌的模特兒「Waatjan Sawatthanachonsakhul」，現年24歲，而這段影片目前已累積500萬觀看次數，影片中的顧客也是她的伴侶，不過有做美髮業的網友，對於Waatjan這次的宣傳拍攝感到不滿，認為這種畫面感覺有損美髮業。

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