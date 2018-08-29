不顧嬰兒溺水！大媽低頭滑手機趕走求救童 影片曝光網友怒了

不顧嬰兒溺水！大媽低頭滑手機趕走求救童（影片截圖）

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不顧嬰兒溺水！大媽低頭滑手機趕走求救童 影片曝光網友怒了（取自臉書）

中國大陸福州一間幼兒游泳池近日發生一起嬰兒溺水意外，一名吳姓婦人帶著女兒到泳池玩耍，但卻在將孩子放到水裡之開始划手機，完全沒有發現女兒已經因為游泳圈脫落而溺水，一旁較為年長的男童伸手向婦人求救時，他甚至還將男童揮手趕走，而等到她終於發現女兒溺水時，孩子已經在水裡栽了一分多鐘。

據了解，本起事件發生在上個月31日，當天是這名溺水的女嬰滿周歲的日子，而她的母親在當天傍晚5點多帶著她到當地一間嬰幼兒游泳館內游泳，而當時因為有快遞來送貨，因此館裡的工作人員就要求吳女幫忙照顧一下池裡的孩子，接著就轉頭去收貨。

沒想到在吳女將嬰兒放到游泳池裡之後就開始轉頭拿起手機來用，導致女兒已經溺水她卻渾然不知，而一旁年紀稍長的男童見狀後也嘗試搶救，更不斷向吳女求救，但吳女卻沉浸在手機世界中，甚至還揮手趕走求救的男童，就這樣過了一分多鐘婦人才發現女兒已經溺水，這時她才趕緊將女兒抱起送醫。

負責急救的醫師表示，女嬰在被送到醫院後已沒有了呼吸心跳，而在經過20分鐘的搶救後，女嬰終於恢復了呼吸心跳，但由於溺水時間實在太久，因此醫師只能將女嬰送到加護病房觀察治療。

事後，吳女也表示當天是因為突然想到要發訊息給友人，所以才會轉頭拿起手機來用，萬萬沒想到女兒會在這段時間溺水。

不過近日女童溺水當下的影片卻在網路上瘋傳，影片中吳女揮手趕走求救男童的舉動卻讓不少網友怒了，紛紛留言表示：「小朋友一直求救，女的還顧玩手機？」、「把小孩生命當兒戲，真是悲哀」、「另一個小孩還沒到能說話的能力，但已經知道危險了，也做了能做的努力，女的反應太慢了」。

女嬰被送進加護病房（翻攝微博） 女嬰被送進加護病房（翻攝微博）
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