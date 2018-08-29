男跑進將起飛飛機「追回女友」 她曝離譜真相讓人傻眼

2018年08月29日 09:39 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

想挽留女友回來，也不應該打擾到其他人。大陸廣西壯族自治區南寧市一名男子，日前為了讓女友回心轉意，竟持著其他班機的機票，衝進準備起飛的另一架飛機，強行將女友拉下飛機，而航安人員與空服員見狀，趕緊上前攔阻，而其女友更語出驚人，讓現場的人都傻眼。

根據《梨視頻》報導，25日一架從南寧飛往成都的EU2220航班，正在登機準備起飛，期間一名男子不管驗票，直接往機艙裡衝去，在空服人員攔下檢查，發現他拿的是其他航班的機票，期間他不斷與一名女子拉扯，空服員最後只好請員警來處理。

女子指男方已結婚，但還是來糾纏她(圖翻攝自/梨視頻)

員警詢問下得知，該名男子來自四川姓王，與女乘客同在廣西柳州工作，因兩人發生糾紛，女子欲搭飛機回家鄉，王男想挽留女友，打算與女友搭乘同班飛機，豈料他寫錯身分資訊，導致他無法順利辦理登機，於是他臨時買另一航班的機票，隨後在趁機溜進女友的班機。

當詢問兩人關係時，女子氣憤的表示「他是有婦之夫，一直纏著我」，而男方趕緊大喊「她是我女友」，讓人聽完霧煞煞。事後員警表示，兩人因感情糾紛導致此事，而男子持不同的航班機票，又不聽勸阻闖入客艙，造成航班延誤10分鐘起飛，被依非法強入航空器拘留7日。