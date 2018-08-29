新娘辦豪華婚禮！要親友出3.5萬禮金 被拒氣炸：不結了

2018年08月29日 11:07 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

每個女生都希望，擁有一個美麗的婚禮，但若經費不足，是否就要考慮降低支出。加拿大一名人母日前要結婚，希望能完成她夢想中的婚禮，但規劃期間發現，她還少4.5萬加幣，因此要求出席婚禮的賓客，必須支付1500加幣(約新台幣3.5萬)的禮金，不少親友得知後，紛紛表示不會買單，而新娘最後竟氣炸取消婚禮。

根據《每日郵報》報導，新娘蘇珊（Susan）與青梅竹馬男友育有1子，日前他們決定結婚，而蘇珊希望打造一場童話般的婚禮，但仔細計算後發現，這場婚禮預計將花費6萬加拿大幣，但她與男友的存款總金額，卻只有1.5萬加元幣（約3.5新台幣），還少4.5萬元(約新台幣106萬)，因此她決定PO文向親友求助。

她在臉書表示，希望每位賓客來參加婚禮時，能包禮金1500加幣，資柱他們的婚禮「若您無法幫忙，將不會被邀請參加」，更強調她的一名好友兼伴娘，已承諾資助她5000加幣，而前男友的家人也願提供3000元加幣，因此認為此要求很合理，甚至表示「沒有合理的禮金，我們要怎麼準備夢想中的婚禮呢？」。

蘇珊將此事PO上網，直呼親友太小氣(圖翻攝自/每日郵報)

但當親友得知後，全都感到相當詫異，甚至表明並不會支付，只有8人表示願意資助，對此讓蘇珊非常不滿，其未婚夫便建議，他們可改至拉斯維加斯舉行婚禮，順便還可在當地旅遊，又符合他們的預算，豈料此行為卻激怒蘇珊，氣得表示「我一開始還以為是玩笑，沒想到他竟還認真，居然要在充滿賭徒與酒的地方結婚，當我是妓女嗎？」。

她更指，未婚夫也沒道歉，之後便離開房間，讓她感到非常心痛。隨後也打給朋友大吐苦水，但對方也要她面對現實，沒想到反遭蘇珊指責，指她沒有同情心，而此事也讓她被朋友議論紛紛，未婚夫甚至對她漸行漸遠，最後兩人在婚前4天選擇分手，她也將臉書關閉兩個月，獨自至南美洲旅行，不想與朋友聯繫了，而此事也被分享至《Reddit》，不少人都覺得太荒唐了。