只想買台代步車 汽車業務笑他「不開賓士沒面子」

2018年08月29日 12:36 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

開賓士車真的比較體面嗎？一名羅姓網友抱怨只是想買台代步車，沒想到卻被汽車業務笑說「現在不開賓士可能會沒面子」，讓他納悶「現在開台二手賓士叫做有面子？真是不解，那我還是當個不顧面子的人好了」。

原PO昨（28日）上傳與汽車業務的《LINE》對話截圖，對方一開頭就表示「上次你來看的那台CRV賣出了，我們有一台剛進來的C250（賓士）有興趣嗎？」不過原PO堅持想購入CRV（休旅車 ），要汽車業務幫忙調車子。

沒想到對方卻一直慫恿原PO，諸如「C250也不錯，要不要來看車再決定呢」、「畢竟差不多價格，買進口車也比較體面」、「現在二十出頭都貸款買的起了」、「你都快三十了，沒開台賓士出去有點難看…替自己面子想一下、對自己好點」。

不過原PO則認為，平常用車少，再加上還有房貸要繳，買台代步的國產車比較不會造成自己的負擔，但汽車業務仍不死心，還試圖遊說「你決定吧，想想自己的面子吧！」

對話截圖曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「面子…一斤多少錢啊？」、「這業務可以換了，完全不會站在消費者立場考慮，他完全只想要業績而已」、「你的面子，他的銀子」、「現在一堆外匯車 開雙B也沒什麼好屌的。買得起付不出的大有人在」。