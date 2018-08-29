4歲血癌女童戀上暖男護理師 醫院辦婚禮圓夢

2018年08月29日 14:13 陳慶餘

美國紐約一名4歲的女童賽爾斯（Abby Sayles）患有血癌，為了治療她必須要長期待在醫院內和病魔奮鬥，而她在住院過程中多半由一名男護理師希克林（Matt Hickling）負責照顧。希克林不只是工作細心溫柔，就連外表也相當帥氣，讓小小的賽爾斯因此情竇初開迷上了他，更多次向媽媽表示長大以後想要和希克林結婚，而希克林在得知此事後為了幫賽爾斯圓夢，就和醫院其他的同事們一起為塞爾斯舉行了一場小小婚禮。

根據《每日郵報》報導，賽爾斯在2歲那年確認罹患血癌，而從此之後她的人生就有許多時間得待在醫院治療病症，而在賽爾斯住院期間，負責照顧她的護理師希克林也成了她除了家人以外唯一的依靠，小小年紀的賽爾斯更是被希克林的帥氣外表和細心給吸引。

賽爾斯的媽媽指出，雖然治療血癌相當痛苦，但賽爾斯每到要治療時都異常興奮和開心，在一問之下才知道賽爾斯原來是因為可以見到希克林，才會感到這麼開心，而賽爾斯也進一步和媽媽表示自己喜歡上了希克林，更希望以後能夠與他結婚，而希克林在得知此事後，非但沒有拒絕賽爾斯，更立刻聯合了其他同事一起在醫院內為賽爾斯舉辦了一個小型的婚禮圓夢。

從曝光的畫面中可見，賽爾斯穿著一件可愛的白紗以及花環，並且由另外兩名護理師陪同之下踩著玫瑰花瓣踏入病房，當在賽爾斯一見到在病房內等他的希克林後，也立刻衝上前去抱著他，並且小聲地問他「你願意娶我嗎？」而希克林也毫不猶豫的回答「我願意」，而賽爾斯聽到之後也立刻收起緊張的笑容，並與開心的與希克林相擁，並且交換由糖果做成的戒指，畫面相當感人。

希克林更準備了一台寫著「新婚」的玩具車給賽爾斯（翻攝臉書）