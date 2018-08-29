37歲看護離婚！改嫁77歲阿公「他拿房子誘惑我」 2兒氣瘋

2018年08月29日 14:26 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

這樣的愛是什麼關係？大陸廣東一名37歲馬姓女子原先有一段婚姻與2個孩子，但自從到了77歲楊姓阿公家中當看護後，便與丈夫離婚，並在七夕這天嫁給阿公，讓2名繼子質疑「為了錢才靠近爸爸」，不過阿公卻說：「就各取所需，世界沒有無緣無故的愛。」

「我對他沒有愛情，只當作爸爸來看！」馬女表示，她在今年1月離婚，因為照顧阿公許久後，就產生了同情心，便答應阿公的要求結婚。馬女說，會結婚絕對是因為同情，不可能是因為愛情，「他也把我當成女兒，都覺得我照顧他是應該的，然後就拿房子來誘惑我，說啥等我死了，這房子就是你的了，都口說無憑啦！」

2人因為相差40歲引起身邊的人反對。(圖/翻攝自梨視頻)

而77歲楊姓阿公雖然有2個兒子，但生活很孤單，20多年來，除了獨自住在2房1廳的房子，也沒有對象可以聊天，且身體越來越差，只好請看護來照顧他。楊阿公說，自從馬姓看護來後，讓他心情很好，「她如果願意給我送終的話，我當然應該對她有所回報。」

對於楊阿公拿房子出來誘惑，馬女說，「他2個兒子都這麼有錢，根本不在乎這房子，且我領結婚證也很冤枉，萬一他倒在地上，或是醒不來了，這東西誰要來承擔，所以我領這個結婚證，就是怕他發生什麼意外，他兒子也不會向我索取費用。」

針對照顧楊姓阿公的狀況，馬女透露，她起床第一件事就是先把尿盆裡的尿倒掉，再清阿公身體，等吃完飯後就到外面散步，「我就盡量說服他一天走5至6000步，有時候走比較遠就1萬步。」不過就算細心照顧，阿公身邊的親戚依舊懷疑她的動機，馬女也無奈說，阿公2個兒子都視她為仇人，害她處境很尷尬，也不知道該不該離開，「但是我走了以後，他會多麼可憐！」

馬女說：「他也把我當成女兒，都覺得我照顧他是應該的，然後就拿房子來誘惑我，說啥等我死了，這房子就是你的了，都口說無憑啦！」(圖/翻攝自梨視頻)

楊阿公則是很樂觀地說：「我有所需，妳也有所需，那就各取所需，世界沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨對不對，都有一個目的，都有一個追求。」