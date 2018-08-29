臉潰爛變蜂窩！老婦痛到急救醫 傷口清出160條蛆

2018年08月29日 14:39 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

當意識到身體出狀況時，應及早就醫避免病狀加重。大陸廣西賀州市一名90幾歲的老婦人，日前臉部感到疼痛，甚至有出血的狀況，在家人陪伴下送醫，沒想到她臉部竟已潰爛，而且還長出好幾百條活蛆，不斷在她的傷口上蠕動，所幸在醫生治療下，老婦病情才轉平穩。

綜合陸媒報導，住在鐘山縣的90多歲鐘姓老婦，日前臉部感到疼痛且已出血，趕緊至醫院救治，發現她臉部已潰爛且長蛆，狀況相當恐怖，而主因是她早在20年前，曾患有「基底細胞癌」，但當年因她年紀已偏大，家人選擇保守治療，並未將腫塊切除，而腫包日積月累下竟變潰爛。

醫師表示，鐘婦右側半邊的鼻子已爛掉，「全部是黑色的痂皮，鼻中隔也已完全潰爛，眼眶這裡有一個5公分的潰瘍面，像火山口一樣」，裡面都是活蛆在滾動，而蚊子、蒼蠅等寄生生物，會在潰爛處產卵，研判鐘婦居住衛生環境不佳，才會導致傷口長滿蛆的狀況嚴重，而這些蛆也難清理，因婦人臉部也出現蜂窩狀，蛆會沿著隧道鑽動。

由於情況危急，醫師也趕緊進行清創手術，第一天幫鐘婦清出80幾條活蛆，第二天繼續清理「又有40多條，家屬那邊清理了也有40多條，加起來的話有160多條活蛆」，目前婦人臉上活蛆大致已被清除，正在接受藥物治療，仍待進一步觀察。