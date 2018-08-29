2018年08月29日 16:01 陳慶餘

山路崎嶇導致車禍頻傳 狂！墨西哥政府靠這招減少事故（取自YOUTUBE）

墨西哥中部韋拉克魯斯州（Veracruz）的山脈之中有一條坡度陡峭、九彎十八拐的山路，由於道路實在是太曲折，因此車禍意外也頻頻發生。沒想到當地政府為了要減少車禍發生，竟然想出一招奇葩方法，那就是在道路上標示左右穿插的箭頭符號，逼駕駛必須要不斷變換車道，以達到使駕駛們全神貫注開車的效果，而這種前所未有的方式更讓不少網友看了之後都通通笑瘋，大讚這種方法真的是非常有創意。

據了解，墨西哥這段通往阿寇特茲哥山峰（Crumbres de Acultzingo）的道路異常崎嶇，加上當地氣候全年多雨，因此這段道路也時常發生車禍意外，而為了減少車禍發生，墨西哥當局竟然把腦筋動到了地板上的箭頭標記上。

從在網路上瘋傳的圖片中可見，這段山路上每隔一小段路，地板上的箭頭符號就會要求司機變換到對向車道，若是稍微不注意，就很有可能與來車迎面相撞，逼得駕駛們需要全神貫注駕駛，而也因為頻繁的切換車道，使駕駛們必須要減速行駛，以達到減少意外發生的機。

不少網友看到這種前所未有的方法後，也紛紛被墨西哥政府的創意逗樂，紛紛留言表示：「比秋名山髮夾彎還難開」、「這種標示…要開快車也很難吧」、「真的是被這方法笑死」、「太有創意了吧」，不過這種方法其實在當地已經行之有年，只是相關影片最近又被網友再度挖出，意外造成話題。