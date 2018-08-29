挑戰最醜星巴克！網酸「滿滿中華民國美學」

2018年08月29日 17:23 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

知名連鎖咖啡店星巴克店面設計向來以質感聞名，近年來更結合了古蹟、老房子等在地文化，融入自然共存的藝術氣息，成為不少遊客爭相打卡的熱點。不過南港三重路上這間門市卻被網友點名「挑戰全台最醜星巴客」，引起熱議。

一名在南港軟體園區附近工作的網友，今（29日）在PTT「八卦板」發文表示，自己每天中午吃飯都會經過一家「鐵皮屋屋頂搭配斑駁的油漆，缺一角的店招，還有門口的架高電氣設備，湊滿了所有的中華民國美學」的星巴克門市，好奇問道「誰還有看過比這間醜的星巴客嗎？」

照片曝光後引起熱議，不少網友紛紛笑虧「你跟我講賣咖啡？我以為這五金行欸」、「連星巴克都逃不了中華民國美學荼毒」、「這叫極簡風，缺一角是兼顧比例」、「真的很醜～但很有台灣味」、「這有機會上國外新聞，根本全世界最醜」。

嘉義星巴克民雄門市有創造出屬於自己的特色（圖翻攝自/統一星巴克咖啡同好會臉書）

星巴克「天玉門市」古堡外觀設計，成為天母著名地標。（圖片提供／台灣星巴克）

統一星巴克結合萬華古績，開出艋舺門市，且與統一自家昂舒巴黎合作開發多款獨家糕點。（圖／業者提供）

台中首間星巴克車道型門市。（范揚光攝）