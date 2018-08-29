「你好，我家裡著火了！」7歲男童機警報案 網融化：奶音超萌

2018年08月29日 18:11 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

「你好，我家裡著火了！」大陸上海近日發生一起起火事件，當時一名獨自在家的7歲男童，機警主動報案，還用奶音跟警察說：「我家這裡冒煙了。」雖然當時男童無法說出家中正確地址，不過隨後也引導警方到達，所幸順利將火勢撲滅。

對話中可聽見，男童開頭有禮貌地說：「你好」，接著用奶音說：「我家裡著火了。」警察再問家裡有沒有大人，男童回答：「沒有。」警察追問男童人在哪裡，男童僅說：「我現在還在家裡」、「同心村XX號房」，然後著急地說：「這裡著火非常大呀！」、「我家這裡冒煙了！」警察繼續追問他是什麼鎮，男童則回答：「這我也不太懂，你們看到一個軌道就來吧！」

7歲男童主動打電話報案，順利救下家中的火。(圖/翻攝自梨視頻)

後來警方一具男童所提供的線索，終於找到所在位置。原來男童住在一處農宅，當天上午男童母親外出，留了一支手機給男童，結果男童看到充電的角落冒煙，機警地撥打了110和119報警，才順利引導消防隊前往救火。

經調查，該住家是因為行動電源短路導致冒煙，所幸男童及時發現，才沒有釀成大火。事後，警方為了鼓勵男童，還帶了玩具到他家表揚。男孩母親表示，兒子平常就很喜歡警車，把110、119等號碼熟記在心。男童父親也說：「暑假期間…那村裡的或者學校每多長時間都有培訓嘛！但是他真正能去做，我還是挺意外的。」