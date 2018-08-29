「你好，我家裡著火了！」7歲男童機警報案 網融化：奶音超萌

「你好，我家裡著火了！」7歲男童機警報案 網融化：奶音超萌(圖/翻攝自梨視頻)

友善列印
／綜合報導

「你好，我家裡著火了！」大陸上海近日發生一起起火事件，當時一名獨自在家的7歲男童，機警主動報案，還用奶音跟警察說：「我家這裡冒煙了。」雖然當時男童無法說出家中正確地址，不過隨後也引導警方到達，所幸順利將火勢撲滅。

對話中可聽見，男童開頭有禮貌地說：「你好」，接著用奶音說：「我家裡著火了。」警察再問家裡有沒有大人，男童回答：「沒有。」警察追問男童人在哪裡，男童僅說：「我現在還在家裡」、「同心村XX號房」，然後著急地說：「這裡著火非常大呀！」、「我家這裡冒煙了！」警察繼續追問他是什麼鎮，男童則回答：「這我也不太懂，你們看到一個軌道就來吧！」

「你好，我家裡著火了！」7歲男童機警報案 網融化：奶音超萌 7歲男童主動打電話報案，順利救下家中的火。(圖/翻攝自梨視頻)

後來警方一具男童所提供的線索，終於找到所在位置。原來男童住在一處農宅，當天上午男童母親外出，留了一支手機給男童，結果男童看到充電的角落冒煙，機警地撥打了110和119報警，才順利引導消防隊前往救火。

經調查，該住家是因為行動電源短路導致冒煙，所幸男童及時發現，才沒有釀成大火。事後，警方為了鼓勵男童，還帶了玩具到他家表揚。男孩母親表示，兒子平常就很喜歡警車，把110、119等號碼熟記在心。男童父親也說：「暑假期間…那村裡的或者學校每多長時間都有培訓嘛！但是他真正能去做，我還是挺意外的。」

「你好，我家裡著火了！」7歲男童機警報案 網融化：奶音超萌 警方事後帶玩具到男童家表揚。(圖/翻攝自梨視頻)

文章來源：完整影片點這

挑戰最醜星巴克！網酸「滿滿中...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。