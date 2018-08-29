女子結婚15年得知老公是殺人犯 目睹他被逮淚崩：我無法接受

女子結婚15年得知老公是殺人犯 目睹他被逮淚崩：我無法接受(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
女子結婚15年得知老公是殺人犯 目睹他被逮淚崩：我無法接受(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

和心愛的人結婚生子是很幸福的事，但對方如果是殺人犯還能幸福嗎？大陸山東有一名張姓男子在多年前犯下搶案，甚至將一名女子殺害，逃亡後期間認識現在的老婆，也生下一個現年14歲的小孩；直到日前才被警方捕獲，老婆才知道結婚15年的枕邊人居然是殺人犯，看著張男被逮後哭喊「你讓我怎麼接受」。

綜合陸媒報導，1997年時張男跑到黑龍江林口縣的一間中學校長家搶劫，還將校長老婆殺害，再逃亡到山東龍口；逃亡期間他結識了現在的老婆，但他沒有交代自己做過的犯法行為，兩人至今結婚15年，還育有一個14歲的小孩。

老婆得知結婚15年的老公是殺人犯，哭喊「為什麼要結婚」、「為什麼要生孩子」。 老婆得知結婚15年的老公是殺人犯，哭喊「為什麼要結婚」、「為什麼要生孩子」。(圖/ 翻攝自影片)

直到今年8月24日警方循線找到張男，即刻將他逮捕，張男被銬上手銬送進警車時，他的老婆在車門外哭喊，「我接受不了我跟你過了這麼多日子，我要怎麼跟孩子交代，我這麼愛你，真心對待你，你既然是殺人犯，為何要結婚生孩子」，她只能抓著張男的手，一邊哭一邊表示自己無法接受這個事實。

目前張男已被送往警局刑事拘留，警方仍在調查中，他接受偵訊時表示，「我被抓到我就認了，我知道是怎麼回事，這麼多年了，當初我年紀小不懂法，但該還人家的我該還」，他也向被害人家屬道歉，「真的很對不起，我錯了，我還命」。

檢察官對女下屬伸鹹豬手被逮 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。