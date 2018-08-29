麵裡有頭髮！店家嗆「去告啊」 客人怒告爽賺4500元

麵裡有頭髮！店家嗆「去告啊」 客人怒告爽賺4500元(圖/翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

大陸浙江寧波市一名男子周強日前在一家麵店點了一碗16元人民幣（約73元台幣）的牛肉麵，吃到一半時，發現麵裡有一根頭髮，於是希望店家退錢並額外賠償3倍金額，沒想到店家反嗆他：「你去法院走程序啊！」結果周強果真去提告，最後店家無可奈何，除了退還麵錢外，還賠償了1000元人民幣（約4568元台幣）。

據陸媒報導，周強7月2日到一家麵館點了牛肉麵，吃到一半時，發現麵裡竟然有根長頭髮，當時他質問女服務生，但對方態度強硬表示：「有根頭髮很正常，我給你換一碗，不然你還想怎樣？」周強氣得要求老闆出來面對，但女服務生卻表明老闆不在，「你愛怎樣就怎樣吧！」

當時周強打電話向相關單位檢舉，並要求店家「退一賠三」，但店家表明只願意「退一賠一」，麵館經理事後與周強在電話中溝通也調解不成，經理對周強撂話：「你去法院走程序啊！」結果這句話點起了周強的怒火，「這個經理可能覺得我會忍氣吞聲，我才不」，於是他便真的提告，要求麵館依《食安法》退還16元人民幣麵錢並賠償1000元人民幣。

開庭時，法官勸雙方選擇和解，並表示周強提告符合《食安法》，如果調解不成，法庭仍會做出公正判決。最後館麵看情況不妙，於是屈服賠償周強麵錢及賠償金額共計1016元人民幣（約4641元台幣）。

周強表示，其實自己已經做好打持久戰的準備，一審不成就二審，想不到很快就解決了。日前他也將此事分享到網路上，想告訴大家，這已經不是多少錢的事情，也不是因為自己很閒，是想呼籲大家，遇到這種事情千萬不要怕麻煩，一定要勇敢維護自己的權益。

「你好，我家裡著火了！」7歲...

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