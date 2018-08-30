腹痛＋下體惡臭！她人工流產3個月 竟從體內「取出紗布」

2018年08月30日 07:00 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

太扯了！大陸河北省唐山市一名34歲婦人做完人工流產手術後，因事後腹部疼痛、下體惡臭，又前往醫院檢查卻沒得到「無異樣」的答案，沒想到後來到社區醫院就診，才發現體內竟遺留了一塊紗布，取出時早已發黑，相當恐怖。

根據陸媒報導，34歲的賈女在5月12日時肚子痛，到唐山市婦幼保健院婦科門診就診，經過檢查發現已有五周的身孕，不過因為胎位低易流產，醫生建議她做流產手術，於是她便在5月15日接受手術。

沒想到手術後，賈女開始出現腹痛、下體有異味等情況，複診時醫生也向她表示「流產手術後腹痛屬於正常現象」，所以沒有做進一步檢查，導致賈女士一直在家休養，連工作都被迫停擺。

賈女表示，當時發現自己下體散發惡臭，還有奇怪的液體流出，導致內褲腐蝕、掉色，直到8月21日她前往社區醫院就診，醫生才發現她體內有留下一塊黑色的紗布，不僅已經化膿、淤血，還有濃烈的惡臭。

賈女的體內竟殘留一塊手術用紗布，導致持續腹痛、下體發臭。(圖/翻攝自微博)

賈女事後拿著取出的紗布到唐山市婦幼保健院對質，醫院則坦承是醫師將紗布遺留賈女體內，並將該醫療糾紛送至調解委員會。對此，該名醫生表示，手術時，賈女士正在打麻藥，術後醫生有告知患者需將紗布取出，所以可能是雙方溝通不良，導致患者誤會，沒有將紗布取出，不過賈女和家屬則反擊回應，當時都沒有得到通知，手術後的病歷也沒有留下任何醫囑。

唐山婦幼保健院發言人表示，將接受唐山市醫療調解委員會出具的所有意見，具體後續內容需向唐山市醫調委進一步詢問。