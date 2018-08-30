網友逛10元商店納悶「賺得到錢？」 內行人揭露價錢真相

2018年08月30日 07:31 邱柏玟

物價飆漲的世代，越來越多人買東西會貨比三家才敢掏出錢包，而有一些39元、10元商店更獲得不少人青睞。日前有網友發現家裡附近有「10元商店」，進去逛之後才發現不是全部都是10元，但價錢也比其他商店便宜，讓他納悶「這種店能賺什麼錢」；許多網友對於這種商店又愛又恨，直言「價格便宜但品質堪憂」。

昨(29)日有網友在《批踢踢實業坊》發文，說自己喜歡到住處附近的「10元商店」挖寶，先前看到可愛的小戒指只要15、20元，馬上心動買了10幾個，還有一些貼紙、小畫冊等價格都很低，儘管商品不是樣樣都10元，但他仍然逛得十分開心；不過，他對此感到好奇，「東西都很便宜，能賺到錢嗎？」，又發現沒有很多人上門購物，他忍不住問「不覺得很奇怪嗎？」

網友逛10元商店納悶「賺得到錢？」 內行人揭露低價真相(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有一些有逛過類似商店的網友分享自己的經驗，「會去買髮束，因為常常用一次隨手一放就弄丟，乾脆買便宜的」、「便宜淘汰性高的消耗品會在那邊挖寶」、「買一些消耗品，像鞋墊這種兩三個月換一次的」、「輕便雨衣，臨時擋雨很好用」、「買梳子跟原子筆」；但也有人提醒原PO，「一分錢一分貨，東西品質不奢望多耐用」、「那種東西品質都堪憂啊」。

不過，有內行的網友跳出來替原PO解惑，「這叫『切貨』，去拿倒閉商家的商品來賣」，成本不高才能用這種低價出售，而原PO質疑這樣是否能賺錢，也有不少人直言「一定有賺錢，賠錢的生意沒人做」。

切貨是指將一批物品已低於市價的價錢買斷；一些廠商在生產商品給經銷商時，會分為正貨與存貨，廠商在庫存壓力下，會將庫存已久的商品繞過經銷商，直接賣給終端客戶，這個過程就被稱為切貨。