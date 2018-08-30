2018年08月30日 08:36 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

被擋道下車打人！刺青男拿刀幫妹出頭 手滑反遭奪刀殺死(影片來源/youtube/李鋼)

凡事以和為貴，千萬不要意氣用事。大陸江蘇省崑山市27日晚間，發生一起街頭砍人事件，當時一名BMW車主與友人，開車期間原本想切入慢車道，豈料卻遭一輛騎電動自行車的男子擋道，讓他們氣憤的下車叫囂，BMW車主甚至拿刀示威，沒想到期間卻不小心手滑，對方見狀趕緊奪刀反擊，他最終反被桶死。

綜合陸媒報導，綽號為「龍哥」的36歲劉姓男子，日前駕駛BMW與女性友人同行，在崑山震川路口想切入慢車道時，卻遭一輛騎乘電動自行車的41歲于男，不小心擋住道路，車上兩人對此感到不悅，下一秒衝下車與對方理論，雙方也因此發生爭執，劉男先是推了于男一把，之後更從車上拿出刀子。

劉男先是多次用刀背敲打于男，期間卻不慎因此掉落，于男見狀趕緊奪刀，馬上刺向劉男，他身中刀傷後趕緊逃跑，但最後仍失血過多死在路邊，而目前于男也有受傷，但無生命危險，整起案件仍待警方調查。而此事件也翻出死者身分，他是甘肅人，名叫劉海龍，是當地的惡霸，而出事後，警方也在他車上搜出仿製手槍。

死者身是甘肅人，名叫劉海龍，是當地的惡霸(圖翻攝自/微博)

2001年至2014年期間，劉海龍還曾多次因搶劫、盜竊等被判刑，至少被逮捕5次，刑期累計達9年半，且疑似還有黑道背景，行事相當的衝動。至於殺死人的于男則任職於附近飯店，主要是水電工程負責人，他的同事透露，于男平時為人和氣，待人友善，並不是一個衝動的人。

而此件曝光後，網友都認為騎士是出於防衛，才會誤將人殺死「我看了視頻，覺得是正當防衛。普通人在當時那種情況下，沒有專業知識及理智來判斷做到哪一步是剛好」、「騎車人不應該被判刑，反而要給寶馬車上的其他人判刑，事情是由他們引起的，他們都還是黑社會分子」。