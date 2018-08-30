小鮮肉98.5％灼傷「燒成人乾」公司開會1小時才送醫

2018年08月30日 10:52 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

工安問題不容小覷！大陸一名24歲的馮姓工人，日前工作時發生意外，41天後遭截斷雙腿保命，55天後宣告不治。馮姓工人父親指控廣東新會美達錦綸草菅人命，公司高層得知意外發生後，竟先開會一小時後才送至醫院，到院後又謊稱愛子是遭「開水燙傷」，不僅延誤黃金治療時間也誤導醫生診治方向，讓他痛批「我兒子本來是不用死的！」

根據廣東新會美達錦綸公告所述，一名員工在5月31日檢查萃取塔時，由於萃取塔內的報警浮球失靈無作用，萃塔水位超出正常範圍，高溫的8％己內酰胺萃取水從萃取塔頂部噴出，導致該員工燙傷，最後醫治無效，並於7月24日不幸去世。

馮男41天後遭截斷雙腿保命，55天後宣告不治。（圖／翻攝自微博）

「我的兒子死在了廣東新會美達錦綸股份有限公司，請還我公道！」網路上流傳一封血淚控訴書，文章短短一天被轉發逾20萬次。受傷身亡的馮姓工人父親在《微博》爆料，控訴美達錦綸在事故發生後沒有馬上將愛子送醫，而是開會後再送到醫院，耽誤了一個多小時的治療時間；二是美達股份向醫生隱瞞萃取水的實際成分，僅說明是熱水，導致醫生採取了錯誤的治療方法；三是美達股份拒絕了家屬轉院的請求，導致病情進一步惡化。

馮父表示，兒子在這55天內經歷了感染性休克、肺部感染、急性呼吸窘迫綜合症、應激性潰瘍、高鈉高氯血症、腎功能不全、低蛋白血症，受盡各種痛苦最終撒手人寰，這段期間，馮母情緒崩潰，整個人陷入精神恍惚，他不禁痛訴「對於突發事故導致我兒子遭了這樣罪，我沒有怪任何人，但是！我兒子本來是不用死的」馮父指控，「為了逃避責任，為了節省治療費用，美達錦綸公司出現事故後沒有自我反省而是隱瞞事實，直接導致了我兒子的死亡。」