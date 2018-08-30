20歲建築工月領6萬！嘆遭異樣眼光 同行曝歧視經歷

20歲建築工月領6萬！嘆遭異樣眼光 同行曝歧視經歷(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

社會上每個工作都有其價值，我們不應該歧視他行。最近一名建築工人感嘆，自己不偷不搶，但卻常遭別人用異樣眼光看待，而此PO文也引來同行安慰「做自己就好，不用在意別人啊！」，也有人說出自己碰過的過份經驗。

一名20歲左右的建築工人，最近在《爆怨公社》感嘆，提到「一樣都是人，我又不偷不搶不走偏門，為什麼我常被別人用異樣的眼光看待，某些人就很高尚嗎...唉」，並附上圖表示，自己是擔任磁磚填縫的水泥工人。

不少網友紛紛給予支持「做自己就好，不用在意別人啊！別人怎樣講，不對號入座，自己沒那樣做就好了」、「你有出頭的一天，不用理那些永遠都是埋怨及眼光短淺的人」、「加油吧！全臺灣多少人，多少個眼神，你在意不完的。記住「我爽」那就夠了兄弟！」。

還有同行驕傲的表示「我是做泥作的…至少我一個月還可以領5~6萬，就屌打一堆22K的」、「以前20來歲時，滾輪胎去店外被一個家長帶小孩經過說『不讀書以後跟叔叔一樣做苦工』，我聽到後回答她『我這位苦工薪水，可是一般工廠經理級薪資』，當時月入至少60K以上，不要看外表評論薪水高低，雖然我整天手黑黑、臉黑黑，但我可不是沒出息的小孩」。

還有同行分享，曾經遇過的過份對待「做工程師傅進到稍微高檔一點的社區工作，管理員會很不屑的叫你走地下室搭貨梯上樓，貨梯還有一張紙條寫，工人一律從地下室進出，未經同意進出大廳罰5000元」、「有些公寓還要你走地下室，那才真的很不爽，工人不是人嗎」、「我老公是水電師傅，剛下班身穿工作服、腳穿藍白拖，捧著3萬多塊現金直接走進電信門市買iPhone單機。那些異樣眼光，搞不好還是刷卡下月還債勒」。

網友逛10元商店納悶「賺得到...

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