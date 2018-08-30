28歲櫻花妹分享存百萬秘訣 竟是每週到迪士尼樂園玩

2018年08月30日 11:34 陳慶餘

神田志保為了省錢會買迪士尼的年票（翻攝https://holics.jp/）

去迪士尼樂園遊玩竟然也可以成為存錢的妙方？日本一位28歲的OL，近日就在網路上分享了自己靠著放棄所有玩樂與人際交往，每週跑到迪士尼樂園遊玩，並且每年成功存下160萬日圓（約45萬新台幣）的方法，而她就是靠著這招存進人生的第一桶金，目前的存款總額已達到480萬日圓（約134萬新台幣），不過當她的奇葩方法曝光後，卻也遭到不少毒舌網友留言嘲弄。

據了解，現年28歲的上班族神田志保（化名）從國中時期就很喜歡去迪士尼樂園遊玩，由於實在是太常去，所以她就會購買要價6.3萬日圓（約1.8萬新台幣）的年票來節省門票費用，並且每次進去園區裡頭花費在食物、紀念品等等的金額都要控制在每個月1萬日圓（約2800新台幣）。除了迪士尼樂園以外，神田志保還一度愛上了大阪的環球影城（USJ），但考慮到交通費用的關係，後來就改成一年去一次，但迪士尼樂園仍然是有空就會去。

雖然看起來每週去迪士尼樂園遊玩看起來相當花錢，但神田志保也進一步解釋，表示自己的月薪21萬（約新台幣5.9萬元），並且還有一些績效獎金，減去一些日常開支之後一年大約可以存下160萬日圓（約45萬新台幣），而到目前為止她也靠這種方法存下了480萬日圓（約134萬新台幣）

原來神田志保從畢業之後就一直住在家裡，並且每個月交給家裡3萬日圓（約8244元新台幣）的房租，除了中午會在公司餐廳吃飯省錢以外，其他的水費、電費、晚餐基本上都是用家裡的，花費等於是零元。加上她因為斷絕了一切的社交活動，因此也不會和朋友一起出去吃喝玩樂，所以花在人際關係的開銷也是零元，而去迪士尼遊玩就是她唯一的娛樂開銷，但有網友認真觀察了神田志保這種奇葩的存錢法之後，卻發現了許多可以吐槽的地方。

網友指出，神田志保明明已經28歲卻還住家裡吃家裡，雖然有給家裡房租，但如果3萬塊日圓用在一般人身上，單單連房租都付不起，更別說是要吃飯了，「每個月午餐費6000日元也不現實吧，按23個工作日計算，每天低於300日元，只能買個三明治，飲料都買不了！」、「多給家裡點錢，別去迪士尼了，住家裡就多存點吧」、「我也是住家裡，但感覺不好意思，做不到一臉自豪的分享出來」。