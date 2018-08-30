產檢照出雙胞胎！孕婦產後只抱回一嬰 醫院：看錯了

2018年08月30日 12:43 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

做產檢驗出雙胞胎，但分娩後卻只抱回一個孩子，相信不少媽媽都無法接受。大陸一名孕婦懷有雙胞胎，懷孕期間甚至跑過各家醫院產檢確認，但日前在四川自貢中城醫院生產後，她卻只抱回一個孩子，而院方則表示，先前做產檢時，因看錯而造成誤會，孕婦難以接受，甚至認為孩子是被抱走的。

根據《紅星新聞》報導，來自貢市大安區回龍鎮的25歲孕婦趙洋洋，與28歲丈夫陳萬桃，已經結婚5年，兩人更育有1女，去年12月初她發現懷孕了，至醫院檢查也證實如此，而且還是一對雙胞胎，讓夫妻倆感到相當開心，當時他們在上海工作，於是就在上海嘉定區婦幼保健院建卡做產檢。

當懷孕3個月又25天，他們還特地做4D彩色超音波，當時結果確實是雙胞胎，且其中一個胎兒耳朵部分沒軟骨，4個月再去做羊膜穿刺，再次證實耳朵的問題，趙女表示「當時醫師還問我，這個孩子還要不要，而我也回覆要留下，還簽字同意」。

趙姓孕婦與丈夫以為懷有雙胞胎，沒想到卻只抱回一個孩子(圖翻攝自/紅星新聞)

而懷孕期間，每半個月她都會照彩色超音波檢查，而懷孕5個月後，她就回老家自貢，也在當地的醫院照超音波檢查，結果同樣都是「雙胞胎」，懷孕37周多後，趙女表示在熟人介紹下，住進自貢中城醫院等待剖腹產，而期間產檢也都是相同結果。

趙女提到，生產期間她沒什麼感覺，只是昏沉沉的，過程約10分鐘，她在過程中有聽見嬰兒哭聲，但因前面有遮蔽物，因此沒看見孩子，只看見一個護士睜大雙眼，她詢問情況但對方僅回覆「沒事」，隔了5、6分鐘後，她又聽見更大一聲的哭聲，但仍舊沒看見胎兒，隨後就聽見，有人喊「怎麼只有一個？」。

趙姓孕婦每半個月，都會定期至醫院照超音波(示意圖/達志影像)

當時家屬都被叫進手術室，醫師告訴他們只有一個，且當著大家的面，在孕婦的子宮裡進行尋找，證實沒有第二的孩子，這讓他們難以接受詢問原因，而醫師僅表示，其中一個胎兒可能被另一個吸收了，孕婦的家人認為孩子遭抱走，甚至猜測，可能是期間發生醫療事故，而院方不願意責任因此說謊，而他們事後也氣得報警。

院方事後也發聲明表示，孕婦入院待產當天，醫師進行超音波檢查時，就已發現只有一個胎兒，推測應該是單胎，但趙女則反駁不可能，因先前都是照出雙胞胎，之後他們又再次檢查，發現孕婦左下腹有個類圓形強回聲反射，結合孕婦提供先前的檢查報告，推測此類圓形強回聲反射一直被誤認為胎兒頭部，導致院方看錯，而他們目前努力與家屬協調，也全力配合警方調查。

趙姓孕婦至3家醫院檢查，全都顯示她懷有雙胞胎(圖翻攝自/紅星新聞)

當地記者向先前照超音波的醫院求證，發現全部結果都顯示雙胞胎，但醫師也透露，2D超音波檢查並非百分百準確，有可能真的是誤診，因孕婦都自訴是雙胞胎，可能誤導醫師，刻意尋找第二胎，再加上懷孕月齡偏大，導致影像不全，而胎兒若在活動，也容易因角度和數據誤會。

而趙女事後表示，其實在懷孕後的前三個月，她在上海嘉定區婦幼保健院做產檢時，其中有一次曾顯示單胎，但事後其他次都是雙胞胎，而資料都保管在醫院，其他家屬前往調閱相關資料時，院方表示僅保留住院者的病歷檔案，而自費檢查報告都交由本人保管，若想調出產檢時相關紀錄，必需本人查閱或公安、法院等調查時，院方才會提供，到底真相為何，警方目前已介入調查。