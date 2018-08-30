剛當上鏟屎官就慘變人肉貓砂盆 女童爆哭瞬間笑翻2000萬網友

剛當上鏟屎官就慘變人肉貓砂盆，女童爆哭瞬間笑翻2000萬網友（翻攝臉書）

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美國一名女童近日與家人收養了一隻剛出生沒多久的小貓咪，並且轉職成為鏟屎官，沒想到當她和父母一起搭車從動物收容所將這隻小貓接回家時，這隻小貓竟然將抱著他的女童當成人肉貓砂盆，直接在女童的身上拉屎，導致原本開心抱著貓咪的女童瞬間變臉，而她的父母則是幸災樂禍地將這一幕拍下上傳臉書，由於女童的表情實在是太經典，因此影片上傳不到短短一個禮拜，觀看次數就超過2000萬。

美國明尼蘇達州一名女子貝琪（Becky Hoefs），日前與丈夫以及女兒伊莉絲（Elyse）前往動物收容所將收養的小貓給接回家，沒想到這隻小貓竟然在路途上就迫不及待大解放，直接在抱著牠的伊莉絲身上大便，讓女童瞬間嚇得不知所措，並且瞬間變臉爆哭向媽媽求助，不過這時幸災樂禍的貝琪卻拿起手機將這個搞笑的畫面給拍下PO網，更在一旁瘋狂大笑，影片曝光更是後笑翻不少網友。

從影片中可見，伊莉絲被當成人肉貓砂盆之後不斷求救，而小貓仍然待在她的大腿上，顯然對於自己的傑作相當滿意，而不少網友也被女童生動的表情給笑翻，紛紛留言表示：「雖然很可憐，但真的很好笑」、「小妹妹的表情超經典」、「一個人肉貓砂盆的概念」，而除了女童身上沾滿大便外，貝琪的魔性笑聲也逗樂不少網友，「本來沒笑，但聽到媽媽的笑聲就笑了」、「笑得很療癒」。

剛當上鏟屎官就慘變人肉貓砂盆，女童爆哭瞬間笑翻2000萬網友（取自臉書）
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