男友多少薪水能養活你？正妹一句話 男網友暴動：老婆

男友多少薪水能養活你？正妹一句話 男網友暴動：老婆(圖翻攝自/youtube/逗得一比)

友善列印
/綜合報導
男友多少薪水能養活你？正妹一句話 男網友暴動：老婆(影片來源/youtube/逗得一比)

有些女孩希望另一半能養活她，讓不少男性感覺壓力大。最近大陸一名正妹，日前在街頭接受訪問時，其中一道題目問到「你覺得男人一個月多少工資，可以養活你？」，沒想到正妹超萌回覆，擄獲一票男網友的心，甚至被大家稱為「最好養活的女朋友」。

抖音帳號「成都最街訪」日前上傳一段影片，當時他們在街頭隨機訪問，採訪一名長髮正妹，並問「你覺得男人一個月多少工資，可以養活你？」，她便回答「我覺得能帶我吃飯就好了」，接著露出超甜的笑容，而這番話也讓她因此爆紅，影片更獲得200多萬個讚。

正妹還開了微博，與網友們互動(圖翻攝自/微博) 正妹還開了微博，與網友們互動(圖翻攝自/微博)

不少男網友暴動，直呼「國民老婆！」、「現在浮躁的社會，看到這種視頻，真的很暖心」、「今晚12點的飛機去成都找你，戶口本都帶了」、「現在網友都想找你談戀愛了」、「以後小姐姐去全國哪裡，都有人請你吃飯了」、「你溫暖了我的心，謝謝你」、「我請你吃飯，你做我女朋友，好嗎？」、「你的笑是那麼的甜，讓苦日子好過多了」。

許多男網友都暴動，表示要辭掉工作去找她(圖翻攝自/微博) 許多男網友都暴動，表示要辭掉工作去找她(圖翻攝自/微博)

而網友們也透露，該名正妹抖音帳號為「你的小甜甜」，也因這段影片一夕暴紅，，湧進百萬粉絲追蹤，她更開了微博與網友互動，而目前她正就讀於西南航空職業技術學院，雖然不知道影片是否為炒作，但這句回答卻讓不少男網友感到暖心。

「你的小甜甜」微博

甜美正妹逗弄小老虎 一彎腰…...

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