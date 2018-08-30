恐怖孤兒院駭人內幕曝光 男童遭虐殺、女童被逼「吻屍」

2018年08月30日 15:00 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

修女在孤兒院內虐待、殘殺孩童的事件，經常在電影中看到，沒想到這樣的情節卻在現實生活中上演！位於美國佛蒙特州伯靈頓的聖約瑟夫孤兒院（St. Joseph's Orphanage），雖已在1974年結束營業，但過去曾發生過的虐待事件仍深植人心，外媒歷經4年調查，證實孤兒院虐童問題嚴重，當時的修女甚至還逼迫女童親吻屍體，若是不從，下場就會相當悽慘。

據《BuzzFeed News》報導，早在1990年，就有100名曾住過聖約瑟夫孤兒院的人，出面告發那裡有著嚴重的虐童事件。一名在孤兒院住了21年的重要目擊證人戴爾（Sally Dale）指出，自己不但曾受虐過，還看到了不少虐童事件，並於1996年向警方發表了長達19小時的口供。

如今戴爾已經逝世，但根據口供內容，她提到6歲左右，在庭院突然聽到玻璃破裂的聲音，猛然看見一個男童破窗而出跌死，而修女就站在窗後，接著對方還走過來抓住她的耳朵離開現場，並警告她「妳見到的不過是妳的想像。」還有一次，她親眼目睹修女將同船的男孩扔入湖中，聲稱「這樣做是為了教他游泳」，不久後男童在水中便一動也不動了，當她問修女，男孩是不是死了，不料對方卻回「不用擔心，他已經安祥回家了」。

早在1990年，就有100名曾住過聖約瑟夫孤兒院的人，出面告發那裡有著嚴重的虐童事件。（圖／翻攝自Daily Mail）

此外，一名曾住在孤兒院的雪莉（Sherry Huestis）也指控，某天晚上突然聽到淒厲的慘叫聲，她循著聲音來源衝過去一探究竟，卻看見兩名修女不斷排回，床上躺著另一名修女，她還看見了一名黑色嬰兒：隔天修女竟將枕頭放在嬰兒臉上。

另一名也曾在孤兒院待上一段時間的約瑟夫（Joseph Eskra）也指出，某天一名男孩沒有出現在晚餐桌上，正當大家拿著手電筒找人時，竟看見他被綁在鞦韆旁的大樹上，已經被活活凍死。儘管這些指控言之鑿鑿，但因為證據不足，最後法庭駁回案件；甚至有當事人決定以5000美元（約新台幣155000元）選擇和解，結果事件不了了之。

外媒歷經4年調查發現，戴爾曾表示遭到修女脅迫親吻一具男童的遺體，當時那位男童頭戴鐵盔，慘被處以電刑，全身上下嚴重燒傷，臉容扭曲。當時修女還警告她，若是逃跑就會面臨同樣的下場。同樣的事件，對照1955年8月18日，伯靈頓確實有一名13歲男童因為電擊而死，疑似就是戴爾口中的那位男孩。不過佛蒙特州天主教慈善機構拒絕回應這些指控。