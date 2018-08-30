第一次接吻就是CPR！他心臟病發被急救 救命恩人竟變情人

第一次接吻就是CPR！他心臟病發被急救 救命恩人竟變情人(圖/youtube)

友善列印
／綜合報導
(影片取自youtube／Inside Edition)

超浪漫！美國一名45歲麻醉女醫師崔諾(Andi Traynor)，去年10月和一名54歲的程式設計師蒙哥梅力(Max Montgomery)約會，當時兩人到海邊衝浪，沒想到蒙哥梅力卻突然昏倒，崔諾為了救他進行了心肺復甦術(CPR)，結果卻意外促成第一次接吻，事後2人也順利交往。

據外媒報導，蒙哥梅力在跟崔諾約會前，就有向她告白過，並約她周末一起去海邊衝浪，崔諾也答應。當天，2人進行了第一次的約會，但沒想到蒙哥梅力衝浪前，突然發現胸口不舒服，等到他回到岸上後，立刻倒在沙灘上，崔諾為了救人，趕緊進行急救CPR，其他遊客也幫忙打電話叫救護車，順利將蒙哥梅力送醫。

醫師表示，蒙哥梅力是心臟病發，且冠狀動脈內有多個阻礙物，所幸術後恢復良好。不過蒙哥梅力也懊惱地說，沒想到第一天約會、第一個吻，竟是因為崔諾幫他CPR，後來他也打電話向崔諾道歉。崔諾則說：「當下我真的很沮喪，一個這麼好的人，很有可能就這樣離開人世」、「當我聽到他的聲音時，我真的鬆了一口氣。」

第一次接吻就是CPR！他心臟病發被急救 救命恩人竟變情人 事後2人也成為情侶。(圖/翻攝自太陽報)

蒙哥梅力經歷過這次生死關後，決定好好把握崔諾這位「救命恩人」，現在2人也順利交往，感情更是甜蜜。而當時崔諾為蒙哥梅力急救的畫面，恰好被作曲家貝克(Alexander Baker)的鏡頭拍下，曝光後引起許多網友讚嘆，直說「這就是命中註定的愛！」

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