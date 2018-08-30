網球女將場上「10秒更衣」被判違規 美網犯眾怒急滅火

2018年08月30日 15:54 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

US Open officials accused of sexism for punishing French star Alize Cornet who took her shirt off in 90-degree heat https://t.co/NepejLG3lP pic.twitter.com/L3iVxI7vGf — Daily Mail US (@DailyMail) 2018年8月29日

美國網球公開賽開打，不過日前卻出現一段小插曲，28歲法國女將科內特（Alize Cornet）首輪對戰瑞典選手拉爾森（Johanna Larsson），比賽中因為球衣穿反，直接在球場上將衣服脫下換成正面，前後約莫10秒鐘時間，卻被主審拉斯克（Christian Rask）判定違規。消息一出引起各界反彈，WTA也發表聲明力挺球員，為了平息眾怒，美國網球協會（The United States Tennis Association）今（30日）凌晨發文滅火，宣布無論男女都可在場上更衣。

科內特在女單首輪比賽中發現衣服穿反，於是趁著發球前的空檔，趕緊將衣服脫下換成正面，沒想到此舉卻被裁判以「違反運動道德」警告，引發軒然大波。事實上，根據大滿貫賽的規則，女子球員只能在走道附近的廁所換衣服，但男子球員並沒有這樣的規定。

消息一出，引發外界砲轟性別歧視，前球王穆雷的母親茱蒂（Judy Murray）也發文表示不滿，「但是男人就可以在場上換衣服」；面對惡評如潮，美國網球協會緊急發表聲明滅火，強調很遺憾科內特被判定違規，如今已經修正相關規則，確保不會再次發生，「好在科內特僅遭到警告，並沒有受到懲處或罰款。」