剛到貨桌椅有殘膠！妻拿「法寶」去膠秒毀 夫崩潰想哭

剛到貨桌椅有殘膠！妻拿「法寶」去膠秒毀 夫崩潰想哭(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

東西新買來就被用壞，不少人一定會瞬間崩潰。最近一名男網友表示，先前在知名家具店買餐桌椅，等了半個月終於到貨，讓他感到相當開心，沒想到妻子發現椅子邊緣有一點殘膠，於是神來一筆拿出「法寶」去膠，讓桌椅一秒被毀了，男網友崩潰表示「要不是還有兩個小孩，我就殺死她」。

一名男網友在《爆怨公社》表示，先前在知名家具店相中一個餐桌椅，等了半個月終於送來，他與妻子都感到很滿意「突然間，她看到在椅子上有一絲殘膠，於是....，她拿出了『去光水』、『去光水』、『去光水』，沒錯！她拿出了什麼都可以去光的『去光水」，把我的高級椅子去光』。

剛到貨桌椅有殘膠！妻拿「法寶」去膠秒毀 夫崩潰想哭(圖翻攝自/爆怨公社) 剛到貨桌椅有殘膠！妻拿「法寶」去膠秒毀 夫崩潰想哭(圖翻攝自/爆怨公社)

只見高級的咖啡色桌椅，在椅子邊緣一有塊10圓硬幣大小的色差，讓原PO心痛的表示「第一天還沒坐過的椅子，就被去光了，嗚~要不是還有兩個小孩，我就殺死她」。不少網友笑著表示「有小朋友在，對於那點傷...放心！你很快就會麻木了」、「老公的存在是要幫家人做善後的工作…」、「其實小孩的潛力比你老婆大，之後你就知道了」、「全部用去光水擦過一遍，就都同色了」。

也有人提供修補方法「送回廠商處理，有保固期的」、「貼紙拿給小孩，小孩會幫你處理好」、「拿補漆筆或咖啡色的油性筆塗過，就沒那麼明顯了」、「快去買個椅墊鋪了了事」、「如果真的不捨，可以問店家能不能幫忙。再不然，自己去買顏色近似的油漆自己補」。

開學才發現兒子暑假作業全空白...

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