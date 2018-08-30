人妻出軌向小王討生活費 拍下「狠踹2子女頭顱」求關注

2018年08月30日 17:14 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

最近大陸廣西發生離譜的家庭醜聞，一名隆姓女子婚後認識一名黃姓男子，儘管她已婚仍和對方生下2名子女，她為了討生活費竟拍攝虐童影片，嚇得黃男趕緊拿影片報警，並分享到網路上引起瘋傳；事後警方也找到虐童的隆女，她辯稱自己是為了「獲得關注」，才會出此下策。

綜合陸媒報導，廣西那坡縣一名已婚隆性女子，婚後和一名黃姓男子搞外遇，甚至生下2名子女，而黃男長期在外地工作，她追討子女需要的生活費不成，居然拍攝虐待子女的影片傳給黃男，從畫面中看到她朝2名年幼的孩子打罵，甚至用腳狠踹他們的頭顱，行為十分殘忍。

隆女虐童的影片曝光後，警方介入調查，她辯稱是小孩頑皮，然後想獲得黃男關注才出此下策。(圖/ 翻攝自秒拍影片)

黃男看到影片後嚇得馬上報警，並將其上傳到網路上，引起瘋傳熱議；隆女虐童的行為也受到警方關注，並上門瞭解後，隆女辯稱「小朋友太頑皮」、「和孩子父親為了生活費起爭執」，才會氣得決定拍這種影片，希望能獲得黃男的注意。

警方調查時，黃男則表示，儘管隆女已婚，但他們兩人的關係對方丈夫全部都知道，這次會發生這種事情，是隆女說想要和丈夫離婚並向他討錢，但他不從才會收到影片。後來警方已對隆女進行家庭教育，也著手調查她過去是否有虐童的傾向，如屬實就會將這起案件啟動刑事程序。