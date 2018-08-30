「以前做過八大！」女友逼婚遭親戚再爆3點 網：千萬不能娶

2018年08月30日 19:19 杜炤佑

你能接受另一半的過去嗎？一名網友的親戚近日被交往1年多的女友逼婚，但男方卻意外得知女友以前在做八大，雖然覺得這些都是過去事了，但女方的種種行為卻讓親戚們不能苟同，所以讓男方陷入「要不要結婚」的猶豫中，希望網友們可以給點意見。

網友在臉書「爆怨公社」寫道，男方（32歲）和女生（29歲）交往1年多，雖然原本就有考慮結婚的事，但女方最近一直逼婚，身邊的好友也紛紛勸他「再考慮」，因為女生有不好的傳聞。後來在男方的追問下，才得知女友以前是做八大的，甚至有脫衣陪酒，雖然男方認為是「過去事」，對未來無妨，他也認為，雙方應該需要再多相處1、2年，深入了解女生，但無奈的是，女方卻在近日不停逼婚，讓他很崩潰。

原PO補充，之前有和親戚及那位女生一起吃過飯，不過女方穿衣暴露，也不會看場合，甚至在大家面前直接點菸，還要男方故意咳嗽，提醒她去外面抽菸，「而且點餐的時候她點了一堆，然後沒吃完就算了，結帳的時候她一毛錢也沒幫忙付，要給人家請客好歹客氣一點吧？」

對此，其他網友則紛紛表示，「覺得放生，請他說他想要再多充實自己，還沒打算這麼早結婚，女生真的喜歡他，就會等下去，不然就會離開」、「有疑慮就不要隨便答應」、「行業不予置評，各人有各人的理由，但是行為不好是真的」、「之前的事就過了，可後來行為連本身女生就觀感不加，真的好好思考日久見人心」。