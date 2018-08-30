晚輩嚇到不知所措 81歲神猛阿嬤竟徒手抓2蟒蛇

2018年08月30日 21:02 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

家有一老真的如有一寶！日前澳洲有一戶人家中躲了2條蟒蛇，儘管眾人都確認蛇已跑到後院的烤爐內，卻沒有人有辦法處理，只能在原地瞎忙窮緊張；沒想到家裡81歲的阿嬤摩根(Faye Morgan)直接走到烤爐前，「徒手」抓住2條蟒蛇，將牠們裝箱後帶到野外放生。

綜合外媒報導，25日布里斯本的一戶人家發現有蟒蛇鑽進家中的烤爐，隔天決定要處理這條蛇的時候，才發現烤爐內竟有2條蛇，家中的年輕人看到蟒蛇都相當慌張，沒人敢接近牠們，只能在原地苦惱該怎麼辦；沒多久家裡的81歲阿嬤摩根緩緩地走向烤爐，在烤爐前觀望了一陣子。

摩根阿嬤一下子就將2條蟒蛇制伏。(圖/ 翻攝自影片)

身材嬌小駝背的摩根阿嬤確認後2條蟒蛇的頭部位置，就「徒手」抓蛇，一旁的家人只敢拿著塑膠箱蓋子，等摩根抓蛇後將牠們關起來；才一轉眼，摩根阿嬤就將2條蟒蛇制伏順利「裝箱」，讓一家人終於放下緊張的心情，邊笑邊稱讚摩根。

後來，摩根阿嬤提到自己小時候在農場長大，有蛇出沒十分正常，根本不在意；而2條誤闖民宅的蟒蛇，被他們一家人帶到附近的郊區放生，摩根阿嬤還逗趣地向牠們說再見，要牠們好好活下去，不要再被抓住了。