「失去摯愛vs.一輩子沒遇過」哪個慘？網友神比喻秒歪樓

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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「失去摯愛vs.一輩子沒遇過」哪個慘？網友神比喻秒歪樓 「失去摯愛vs.一輩子沒遇過」哪個慘？網友神比喻秒歪樓(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

每個人或多或少都有感情經驗，談戀愛經歷的酸甜苦辣，若走不下去沒結果讓人體會到痛不欲生，特別是自認為的摯愛。最近有一名失戀的網友在論壇發文訴苦，提到自己難過到要看醫生，還認為沒人能真正體會他的痛；而他也好奇「失去跟沒遇到」哪個比較慘，竟有網友神比喻讓留言瞬間歪樓。

昨(30)日有一名網友在《批踢踢實業坊》哀悼逝去的戀情，表示自己遇到這輩子的摯愛，但還是走到盡頭分道揚鑣，這段戀情也讓他病到得看身心科，儘管他向好友傾訴後，還是覺得無人能瞭解他的苦痛；在悲傷的情緒中，他忍不住好奇「失去摯愛比較慘，還是一輩子沒遇過」，想知道有沒有人能夠感同身受。

網友失戀後的感想引起網友討論。 網友失戀後的感想引起網友討論。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

原PO失戀後的想法，許多網友心有戚戚焉，紛紛表示「當然是失去比較痛」、「不用問了」、「肯定失去比較痛」、「失去比較痛，人很難因為得到想要的而開心一輩子，卻很容易因為失去心愛的痛苦一輩子」；但有少部分網友抱持不同的看法，「沒遇過真的比較慘」、「沒遇過是悲劇不過失去比較慘」、「失去摯愛表示那不是真愛」。

不過，有一名網友跳出來舉例說明到底哪個慘，「沒遇到痛屁，你被刀捅過後比較痛，還是一輩子沒被刀捅痛」，他的神比喻馬上引起其他人模仿，紛紛舉例「肚子痛烙賽比較慘還是從沒體會過烙賽的感覺比較慘」、「如果中了樂透一億才花了100萬結果剩下9900萬輩詐騙集團騙光比較痛，還是從來沒中過比較痛」、「一輩子領22K和進Google幾年後被裁員」。

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