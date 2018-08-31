狂打擦邊球露底！28部淫片曝光 直播妹慘遭全面封殺

狂打擦邊球露底！28部淫片曝光，直播妹慘遭全面封殺（翻攝網路）

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隨著直播興起，不少女直播主為了搶占商機，紛紛狂打起擦邊球吸引粉絲，一名在中國大陸直播平台《鬥魚》專門直播「自發性知覺高潮反應（ASMR）」的女直播主「MOMO桃桃」擁有高人氣，沒想到她卻在本月初突然人間蒸發。

根據知情網友爆料，原來桃桃是因為常常在直播內遊走規範邊緣，假裝不經意露底走光，甚至還有私下開設乾爹群組並在群組內分享特殊的VIP影片，28部煽情的影片在網路上瘋傳，嚴重違反官方「掃黃打非」淨網行動的規範，才會遭到全面封殺，桃桃除了直播間遭到封禁外，微博也一併消失。

自發性知覺高潮反應（Autonomous sensory meridian response，ASMR）是一種對於視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等其他知覺，顱內、頭皮、後背以及四肢等周邊部位受到刺激而產生反應的感知現象，雖然這種現象在醫學上還未有相關證據，但確實有許多人在聽ASMR的過程中都會變得輕鬆及產生愉悅感，因此不少人都能藉此來減輕焦慮以及抵抗失眠。

不過也因為能夠產生愉悅反應，因此ASMR也被不少為了吸粉的直播主濫用，雖然在「掃黃打非」的規範之下，中國大陸各個直播平台都已經明確禁止直播主利用ASMR來打色情擦邊球，但桃桃仍然無視規範，不斷在直播中挑逗粉絲，才會導致她遭到全面封殺。

因為常常不經意露底，傳出桃桃惹火官方高層，才會遭到全面封殺（翻攝網路） 因為常常不經意露底，傳出桃桃惹火官方高層，才會遭到全面封殺（翻攝網路）
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