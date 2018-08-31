正妹嬌喊「吃飯就好」迷倒網友 大逆轉！要開超跑才行

2018年08月31日 10:49 陳慶餘

正妹嬌喊「吃飯就好」迷倒網友 大逆轉！要吃飯得開超跑（取自YOUTUBE）

這些機會…不是屬於你的！中國大陸成都一名正妹日前在路上接受街訪，被問到「你覺得男人一個月多少工資，可以養活你？」時，她的一句「能帶我吃飯就好了」配上甜美笑容瞬間迷倒不少男網友，更使她一夕爆紅被封為「最好養活的女朋友」，沒想到才事隔不到幾天，這位正妹就遭人爆料，要開超跑才能帶她去吃飯。

正妹在一夕爆紅後，她的微博帳號「你的小甜甜」也遭到網友肉搜，並且被封為「成都小甜甜」，沒想到才過沒多久，小甜甜就被質疑是在故意炒作，接著更有網友爆料這位小甜甜並不是像她在影片所說的那麼追求平凡，要帶她吃飯可不容易，可能需要有超跑才行。

一部以《這就是你們的女神小甜甜》為題的影片在網路上瘋傳，影片中小甜甜搭上了一台黃色超跑，正當她發現被拍後，雖然露出招牌甜笑並且害羞遮臉，但超跑內的駕駛卻不耐煩地揮手要拍攝者「滾滾滾」。

影片曝光後，不少本來迷上小甜甜的男網友也瞬間夢碎，紛紛留言表示：「這些機會不是屬於我的」、「能帶她吃飯就好，但你得開超跑來接我」、「滾滾滾，屌絲韭菜就別幻想了」，不過也網友留言替辯解，認為影片中的人根本就不是小甜甜，懷疑是有心人士惡意散播影片來詆毀：「一看就不是同一個人」、「不同人吧，那些說是的眼睛有問題？」

不過還是有死忠粉絲替小甜甜本尊緩頰，認為影片中（左圖）的人並不是她（翻攝微博）