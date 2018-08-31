談楊偉中節目下另一面 人渣文本：他說他生活只剩孩子

楊偉中和女兒互動逗趣。（翻攝自楊偉中臉書）

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黨產會委員、前國民黨發言人楊偉中昨（30日）在太平洋庫克群島溺斃，各界哀悼惋惜，筆名「特急件小周的人渣文本」的輔大教授周偉航也深感不捨，透露私下和楊偉中接觸時，感受到他對女兒滿滿的疼愛。

周偉航今（31日）在臉書粉絲團《特急件小周的人渣文本》提到自己和楊偉中認識的經過，「相對於絕大多數的學生政客同儕，我是直到今年才真正認識楊偉中。這或許是因為他在改革派的時候，我在國民黨，而我開始反國民黨的時候，他轉去國民黨，就這樣錯開了一段很長的時間。」

周偉航說，楊偉中是自己無數友人閒聊中會提及的熟悉名字，「不少人批評他主張和風格，少數人會諷刺他的過往瑣事，我一直都只能透過這些人的話語來認識他，這自然是很淺薄的方式。」

「約兩個月前，因為開始錄政論，我才第一次碰到他本人；之後因為錄影次數變多，也就有更多互動。他因為總要早走，常被排在邊角，不是與我隔桌相望，就是坐在我旁邊。我發現幾乎每個來賓都是他的朋友，但他很少和人主動攀談，就是坐在位子滑手機。」

周偉航說，楊偉中很特別，「你問一句，他才會笑答一句。像別人問他最近在忙什麼，他說他現在生活只剩孩子，然後眼神飄往別處，連政客也不知話題該如何接下去。他好像和這政治空間是割離的，卻又以獨特的方式存在。」

談楊偉中節目下另一面 人渣文本：他說他生活只剩孩子 談楊偉中節目下另一面 人渣文本：他說他生活只剩孩子（圖／翻攝自臉書）
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