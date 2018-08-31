與楊偉中真情凝望3分鐘…陳以真嬌羞告白 網：夫妻間真的有愛

與楊偉中真情凝望3分鐘…陳以真嬌羞告白 網：夫妻間真的有愛（圖片取自YouTube/PTS 台灣公共電視）

友善列印
／綜合報導
楊偉中與陳以真一起上節目《愛的萬物論》，回憶相識相戀過程。（影片取自YouTube/PTS 台灣公共電視）

不當黨產處理委員會委員、前國民黨發言人楊偉中昨（29日）為了救溺水女兒，不幸在庫克群島溺斃，享年47歲。前新聞主播陳以真當年果敢嫁給月薪僅有3萬出頭的楊偉中，更是轟動一時，兩人婚後感情甜蜜，用行動向外界證明真愛禁得起考驗。

當時還是新聞台美女主播的陳以真，父親是耐斯集團愛之味公司副總經理陳鏡堯，外界稱她是「2千億豪門之女」，與楊偉中背景相差懸殊，兩人十多年前相識於一場跨校營隊演講，之後又在一場台鐵工會抗爭中重逢，從此情牽一生，2006年7月步入禮堂。

2015年，陳以真與楊偉中上節目《愛的萬物論》，回憶相識相戀過程，節目中，主持人李四端要求兩人相互凝視3分鐘「看看這段婚姻，彼此互出了多少，還有哪些我們要繼續努力的。」說完後，李四端便離開現場。

3分鐘後，李四段回到現場問「有什麼心頭的話想說？」楊偉中微笑不語，陳以真則靦腆表示「他眼中有閃個光耶」楊偉中則害羞笑回「眼睛有點疲累」，主持人接著追問「有什麼話要告訴我們？」陳以真說「不好意思講耶…」但在主持人的鼓勵下，嬌羞對著楊偉中告白「我還滿愛你的嘛」，說完夫妻倆對視微笑。

這段影片因為楊偉中離世，再度被網友起底，不少人紛紛留言悼念「看起來很相愛的兩人，老天真是捉弄人，節哀啊！﻿」、「看得出來夫妻之間真的有愛 RIP 好爸爸﻿」。

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