漢堡做到手軟！大麥克之亂讓店員累壞 連麵包都擺反

漢堡做到手軟！大麥克之亂讓店員累壞 連麵包都擺反（翻攝爆怨公社）

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為了慶祝羽球好手戴資穎在亞運奪金，麥當勞今日推出只要出示在粉專的貼文就能享有單點大麥克買一送一的優惠，沒想到排隊的人潮卻超乎預期，不只是漢堡賣到缺貨，店員更是做到手軟，就有網友在購買之後發現自己拿到了麵包擺反的大麥克，讓不少網友看了之後都直呼「店員超辛苦」。

「辛苦所有的麥當勞員工了！」一位網友在臉書社團「爆怨公社」貼出自己買到的大麥克照片，從圖片中可見，原本應該是要把芝麻擺在上方露出的麵包竟然整個放反，和一旁正常的大麥克形成強烈對比。

不少網友在看了之後也體會到店員的辛苦，紛紛留言：「台灣文化，台灣最美麗的風景」、「知道這活動會搞死廚房裡的員工嗎？」、「真的是爽了老闆，苦了員工」、「我家離麥當勞走路不用一分鐘。說真的，我完全不會想去跟大家擠這個」、「遇到一堆時間還沒到就開始排的人」、「昨天去麥當勞的時候就看到好幾個人在問有沒有送了」

由於盛況空前，不少店家也出現了大麥可已經賣完的情況，因此麥當勞也對此做出回應，表示在活動期間若是該店的大麥克賣完，將開放消費者可以彈性從剩下的2到19號套餐中的主餐任選一種來使用買一送一的優惠。

各地的麥當勞都出現排隊人潮（翻攝爆怨公社） 各地的麥當勞都出現排隊人潮（翻攝爆怨公社）
各地的麥當勞都出現排隊人潮（翻攝爆怨公社） 各地的麥當勞都出現排隊人潮（翻攝爆怨公社）
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