女友不離不棄3年！男患眼癌毀容離世 背後故事超感人

2018年08月31日 14:18 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

感人的愛！泰國一名男子因患眼癌，臉部變形，不過令人感動的是，3年半來他的女友從沒離開過他的身邊，甚至為他祈求痊癒，雖然男子最終不敵癌細胞離世，但仍留下一段美好的愛情。

綜合外媒報導，泰國一名女子Atittaya Chumkeaw在今年2月時，在臉書分享跟男友的照片，她表示，他的男友今年21歲，原是一個很優秀的男生，不過因患上視網膜母細胞瘤後，視力開始不清，聽力也逐漸下降，整個臉甚至因此毀容。

Atittaya Chumkeaw說，剛開始得知男友離癌時，每天都會傷心流淚，但時間久了也慢慢地接受，然後陪伴在他身邊。不過隨著時間過去，男友的身體也越來越差，不僅身體變得瘦骨如柴，也無法過著正常人的生活。

男子因罹患眼癌毀容。(圖/Atittaya Chumkeaw臉書)

29日Atittaya Chumkeaw突然接到家人的訊息，說男友已經離世，但恰巧她不在泰國，「我真的很抱歉，我竟然沒有陪在你的身邊」，隨後她也馬上買機票趕回家送男友一程。

報導曝光後，引起許多網友討論，直呼「這樣的愛情才是真愛」、「他一定很慶幸有妳」、「這種不離不棄真的很難見」、「也許過世也是一種解脫，妳也應該放寬心」。

Atittaya Chumkeaw不離不棄地照顧男友。(圖/Atittaya Chumkeaw臉書)