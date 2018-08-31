報警說有炸彈！80歲阿公曝背後洋蔥 遭兒女拋棄嘆：好孤單

報警說有炸彈！80歲阿公曝背後洋蔥 遭兒女拋棄嘆：好孤單(圖/翻攝自梨視頻)

友善列印
／綜合報導

「抱歉，我只是太孤單了！」大陸安徽省一名80歲王姓阿公近日到警局報警，表示家裡「有炸彈」，等到員警到場察看時，阿公便承認自己是亂報案，因為自己的兒女已經很久沒回家，他太孤單才會說謊報警，讓員警聽了相當心酸。

28日馬鞍山市和縣員警看見王阿公走進派出所，表示家裡有炸彈，員警趕緊著裝與同事前往察看，到現場後，阿公指著床邊的木櫃說「就是這裡」，但打開後，發現裡頭只有裝鞋子、電線等雜物，根本沒有炸彈等危險物品，阿公還說：「有啦，在那裡，你不找出來的話，我很害怕。」

報警說有炸彈！80歲阿公曝背後洋蔥 遭兒女拋棄嘆：好孤單 阿公因為兒女長期沒來探望，獨居一人太孤單。(圖/翻攝自梨視頻)

後來在警方的追問下，阿公才承認是自己說謊，並解釋因為孩子都沒有回家，他這幾年都是一個人住，「我實在太孤單了，我只是想找一個人說說話而已...。」聽到這席話，員警鼻酸了起來，也坐下來陪阿公聊了天，「我們要走的時候，他拚命地挽留我們，甚至還堅持送我們到村口。」

報導一出，其他網友也紛紛留言，「現在很多兒女都是分遺產時最有空」、「做子女的應該常回家看看」、「好可憐，獨居老人都是很孤單的」、「這篇文讓我好想家人，好想回老家」。

報警說有炸彈！80歲阿公曝背後洋蔥 遭兒女拋棄嘆：好孤單 木櫃裡並沒有炸彈。(圖/翻攝自梨視頻)

文章來源：完整影片點這

愛車慘刮傷！他秒創「波動拳」...

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