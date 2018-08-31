晚7分鐘！傻妹衝進電影院萌喊「都沒人耶」 下秒超丟臉

晚7分鐘！傻妹衝進電影院萌喊「都沒人耶」 下秒超丟臉(示意圖/達志影像)

友善列印

出大糗了！一名女網友日前和好友去看電影，因為在等炸物晚了7分鐘進場，所幸後來剛好趕上廣告結束接正片的空檔，結果女網友一進門發現一片漆黑，下意識變大剌剌地喊說，「裡面沒人欸」，沒想到下一秒立刻後悔，還被其他觀眾嘲笑，下場超尷尬。

女網友在論壇「dcard」發文寫道，有天放假和好友去看剛上映的電影，通常她都會提早進去影廳，但那時因為在等電影院的炸食，所以晚了7分鐘才進場，但就當她進影廳時，「打開了那扇門，裡面不誇張...漆黑一片、一點聲音也沒有，我困惑的以毫無遮掩的音量說了一句，『裡面沒人欸』，霎那間啪的一聲，螢幕亮了起來，前面滿滿的都是人。」

當時原PO宏亮的聲音震驚所有人，現場還接連傳出音量不小的竊笑聲，讓她丟臉到快步往後走，「坐下後還聽得到潮起潮落的笑聲，怎麼會如此的尷尬啊！」這才發現原來她打開門的那瞬間，就是廣告結束接正片那3秒的空檔。

文章一出，其他網友看了都紛紛笑說，「超丟臉的如果是我我會假裝不認識你XD」、「我在螢幕前笑的像白癡一樣」、「我還以為是甚麼恐怖故事呢」、「我在螢幕前笑得像白癡一樣」、「我直接笑噴，如果我在現場一定無法完整的看完電影」、「鬼門還沒關呢！妳確定你看到的是人嗎」。

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