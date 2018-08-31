比499誇張！麥當勞「買一送一」爆人潮 店員崩潰：還有人想寄餐

2018年08月31日 21:21 杜炤佑

麥當勞31日推出大麥克買1送1活動，造成許多民眾瘋狂排隊搶購，甚至因為多家分店食材不足，最後乾脆直接「18項單點主餐買1送1」。不過這優惠一推出，馬上引起更多民眾購買，還有麥當勞員工抱怨「奧客太多」，引發熱議。

一名女網友在臉書「爆怨公社」發文寫道：「今天來抱怨一下麥當勞超級漢堡買一送一造成的困擾！」並表示自己是一名麥當勞員工，今天因為推出「買一送一活動」，快把員工們逼瘋，因為光是處理餐點就已經非常忙碌，還有一堆客人搞不清楚狀況就想要買一送一，也又不知道要出示「活動畫面」。

原PO表示，很多客人總要在點餐時，才匆忙的開始翻包包找手機，再趕緊上網到麥當勞官網找圖，「這真的浪費很多時間，除了會讓排隊人潮更長，後面客人等更久也不開心」，更無奈的是，原本以為大麥克賣完，也許就會結束這像地獄般的一天，沒想到最後卻開放「18種主餐全部買一送一！」

而客人的各種行為都讓人相當苦惱，包括「要先拿一個、另一個晚點拿」、「還說什麼一次拿你會吃不完，不給客人晚點拿就被兇、唸了一大堆」、「今天客人從10點就跑來排隊，然後10點半就像猛獸一樣衝上來，經理也接了無數電話打來問買一送一」等等，且「活動還要到晚上23:59結束，開放多種漢堡對於廚房一整個惡夢。」

對此，許多網友都紛紛留言：「辛苦了,我一看到人潮就回頭了」、「今天排隊排的真的很誇張」、「以為便利商店買咖啡寄杯嗎，還想寄餐咧」、「這種活動真的不太適合台灣」、「麥當勞之亂」。