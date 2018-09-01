抖音女網紅遭前男友7刀刺死！生前遭家暴 分手還收到虐狗影片

2018年09月01日 07:00 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

慘忍至極！大陸浙江寧波慈溪市人民檢察院近日對一名吳姓男嫌以涉嫌故意殺人罪逮捕。事件發生在8月初，吳男衝進滸山街某商場對22歲抖音陳姓女網紅狠刺7刀，導致陳女傷重不治。據了解，陳女就是吳男的前女友，他還曾在分手後傳虐狗影片給女方，造成陳女心靈創傷。

綜合陸媒報導，陳女的媽媽表示：「整整7刀啊，脖子上5刀，3刀在喉嚨，2刀在頸側，還有2刀刺在腰上，女兒當場就沒了！」陳媽憶述，第一次見到吳男時，覺得他沒有什麼禮貌，所以不是很看好兩人交往，最大原因則是對方人品不好。陳女生前曾跟媽媽說，2人經常吵架，吳男還喜歡在手機上賭博、外出打麻將，甚至動手打人。

今年2月，2人又因為爭吵，讓家人出面調解，當時陳女急著打電話回家裡，說車被吳男搶走，鑰匙也被拿走了，後來看到車子時，不僅顯示螢幕被用手機砸碎，前保險槓也掉落。而2人最大的蒸炒原因，包括女方有網紅的稱號，還有40萬抖音粉絲撐腰，以及金錢利益的糾紛。

陳女遭吳男7刀狠殺致死。（圖／翻攝自都市快報）

陳女在今年7月12日與吳男提分手，但沒想到分開後，吳男還傳許多虐狗的影片給陳女，而狗狗就是吳男當初為陳女買的寵物狗。因為種種的暴力傾象，陳女一直很畏懼吳男，沒想到8月1日，吳男就持刀到慈溪某商場，兇殘地以7刀狠殺陳女。

陳媽表示，承辦員警告訴她，吳男說自己有抑鬱症，所以要做一個鑑定，「我只想他判死刑，讓女兒的在天之靈得到安慰，他騙女兒錢、騙感情，我都能承受，可是，他不能這樣殘忍殺死我女兒啊！」