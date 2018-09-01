新聘女老師狂秀性感上空照 家長暴怒痛批：行為不檢！

2018年09月01日 08:56 陳慶餘

許多人為了展現自我、記錄生活，都喜歡將自己的美照放在社群網站和人分享，但這種行為恐怕不是所有人都能接受。近日香港就有位家長發現一所中學聘了位新任的蔡姓女老師，但這位女老師卻常常在個人的IG上傳身穿泳衣、內衣，甚至是剛出浴的上空性感照，並在個人資訊欄強調自己是女老師，讓他擔心孩子在看了之後會造成不良影響，一怒之下跑到學校的網站檢舉。

「現在的老師可以這麼行為不檢？」這位家長在網路上發文指控，他近日發現一名女老師的IG帳號在學生中廣為流傳，而在一查之下更發現她竟然是自己母校新聘請的女老師，擔心校譽以及學生受到影響的他，也立刻向校方檢舉，並且痛批這位女老師行為相當不檢。

消息曝光後，女老師愛曬自拍的行為也引起網友熱議，持正面意見的網友認為，這是女老師的私領域，不應該和她的專業混為一談，更大罵這位檢舉家長在是管太多，至於持反面意見的網友則認為，女老師此行為確實不太妥當，因為中學生正值青春期，一不小心很有可能就會擦槍走火，女老師應該要自我約束。

不過也有網友在看到照片之後搞笑的表示，「想回去念書了」、「好想回去當學生」、「這樣檢舉，學生的爸爸應該一片哀嚎。」