拿三明治砸臉挑釁！白人女「越級打怪」慘被非裔女痛毆

拿三明治砸臉挑釁！白人女「越級打怪」慘被非裔女痛毆（影片截圖）

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拿三明治砸臉挑釁！白人女「越級打怪」慘被非裔女痛毆（翻攝YOUTUBE）

英國倫敦一班地鐵上近日爆發一起肢體衝突事件，一名非裔女子因為不滿被人用三明治砸臉，竟然當場暴怒開扁，而她甚至在打人之前把假髮脫了，整個過程全都被在場民眾給目擊，並且拍片PO網。

根據英國《每日郵報》報導，本起事件發生在英國倫敦一輛開往伯明罕的地鐵上，當時一名參加完知名的諾丁丘嘉年華會（Notting Hill Carnival）的白人女子不知何故，疑似是朝當時車內的一名非裔女子丟三明治，兩人因此爆發激烈口角。

從曝光的影片中可見，非裔女質問白人女為何要丟她三明治，但白人女否認有丟，而非裔女一氣之下還撂下狠話嗆對方是個「小孬孬」，更表示要把自己的假髮脫掉並且直接開扁，但不甘示弱的白人女仍然繼續嗆聲，而非裔女於是就把假髮給摘下，並且開始用連環拳不斷攻擊白人女的頭部。

兩名女子的男伴在見狀後也立刻加入戰局，使這場衝突變成了二對二的大亂鬥，不過這對白人男女卻都不敵對手慘遭壓制在地痛毆，直到有人上前勸架，這場衝突才畫下句點。對此，英國警方則表示已經接獲報案，目前正對案件展開調查當中。

影片在網路上曝光後，不少網友都被這場大亂鬥給笑翻，紛紛搞笑的留言表示：「量級差那麼多還敢挑釁」、「那個黑人男從旁邊飛出來真的笑死」、「真的是被打假的」、「根本是越級打怪」。

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