2018年09月01日 12:06 陳慶餘

惡意逼車嗆聲「老子有槍」 囂張男反遭開槍射殺（取自YOUTUBE）

真的是太歲頭上動土！美國一名男子日前開車跟蹤搭上Uber的女友，沒想到他卻不知道女友早已下車，於是便一路尾隨並且惡意逼車，將對方攔下來理論，並且威脅Uber司機「你不知道老子有槍嗎？」並揚言開槍，沒想到這名司機卻不是省油的燈，是一名具有持槍許可的警校畢業生，而這名囂張逼車的男子最後就反遭Uber司機開槍射殺。

綜合外媒報導，美國佛羅里達州一名34歲男子博克（Jason Boek），上個月28日跟蹤女友到一間酒吧，並且誤以為女友在喝完酒之後搭乘Uber離開，沒想到其實女方早就下車回到酒吧，Uber裡頭載的其實是另一名客人，但被憤怒沖昏頭的博克卻管不了那麼多，隨即開車一路尾隨離開的司機，並且惡意逼車將對方攔下。

在兩台車都停下來之後，博克隨即下車向38歲的Uber司機維斯萊克（Robert Westlake）嗆聲，並且揚言要開槍射殺乘客，但沒想到維斯萊克其實是一名擁有隱藏持槍許可證（Concealed Weapon Permit）的警校畢業生，感受到威脅的維斯萊克便立刻開槍射擊，而博克也因此中槍倒地，事後維斯萊克報警處理，但博克在送醫之後不治身亡。

事後警方調查發現，博克當時雖然嗆聲自己有槍，並且拿著一塊不明物體指著維斯萊克，但他拿的其實是手機而不是手槍。不過即使如此，警方也認為維斯萊克開槍是在正當防衛，因為現在美國每天到處都是兇殺案，他只是做了一個他認為正確的是在保護自己與車上的乘客，而案件目前仍在調查當中。