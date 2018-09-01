「咖啡西施」袒胸露乳搖飲料 地方媽媽傻眼：教壞小孩！

「咖啡西施」袒胸露乳搖飲料 地方媽媽傻眼：教壞小孩！（翻攝IG）

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美國知名的比基尼連鎖咖啡店「Bottoms Up Espresso」近日準備在加州奇科市（Chico）開設分店，但由於這間咖啡店內的店員全部都是穿著清涼的爆乳辣妹，導致該店的進軍奇科消息傳出後，立刻在當地爆出反彈聲浪，不少不滿的居民也打爆市長辦公室的電話，認為這些間店會帶壞小孩子，但市長對此卻表示無能為力，因為這間店目前查無不法。

綜合外媒報導，在奇諾市開設一間舞蹈班的媽媽就表示，她的班上每個禮拜有超過300多名孩子來上課，但這間有著一堆爆乳女店員的咖啡店就開設在她的舞蹈班旁邊，加上店內的菜單又藏有不少性暗示的雙關語，「要是小朋友問我那是什麼，我要怎回答他們？」

由於投訴實在是太多，奇科市的市長摩根（Sean Morgan）也出面表示，由於該店並無任何違法事項，因此當局並沒有辦法阻止他們開業，但市民其實可以自己選擇要消費的咖啡店，他相信以奇科市民的水準，是不會接受這種概念的店家的。

對此，「Bottoms Up Espresso」的創辦人威爾森（Nate Wilson）就指出，他的店雖然標榜店員都是辣妹，但其實她們的服儀規定是「高雅而不邋遢」，並強調店內的店員的穿著，身體暴露的部分絕對比那些在加州的海灘上，或是泳池裡的人們還要少。

「咖啡西施」讓不少當地居民很不爽（翻攝IG） 「咖啡西施」讓不少當地居民很不爽（翻攝IG）
「咖啡西施」讓不少當地居民很不爽（翻攝IG） 「咖啡西施」讓不少當地居民很不爽（翻攝IG）
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