貓奴震怒！喵星人害當地動物快絕種 紐西蘭小鎮推禁貓令

貓奴震怒！喵星人害當地動物快絕種 紐西蘭小鎮推禁貓令（示意圖非當事貓／shutterstock）

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紐西蘭南島南端一個小鎮奧茅伊（Omaui），有鑑於環境被不少鎮民所飼養的家貓所破壞，當局為此擬定了一項禁貓令，除了所有鎮民所飼養的貓咪都必須接受結紮手術，並且植入晶片列入政府控管之外，飼主在貓咪死後更不得再飼養任何的貓咪，而這項禁貓令在推出後也立刻引發爭議。

綜合外媒報導，奧茅伊擁有許多的稀有鳥類以及豐富的植物生態，但當地的家貓卻常常跑出來捕食鳥類，奧茅伊當地的生物安全執行經理米德（Ali Meade）就表示，透過監視器畫面可以見到這些貓咪不時破壞動植物，並且獵殺雀鳥以及昆蟲，對當地的生態造成極大浩劫，因此奧茅伊的議會才會決定推行這項禁貓命令，若禁令真的通過實施，違反的飼主將會收到限期改善的要求，若再沒有改善，貓咪就會被強制帶走，「但這會是最終手段」。

史密森尼候鳥研究中心（Smithsonian Migratory Bird Centre）負責人馬拉（Peter Marra）就表示，貓咪的確是一種很好很棒的寵物，但這並不代表牠們可以在野外四處遊蕩。據了解，其實由貓咪所造成的生態災害卻不只發生在奧茅伊，目前全球各地有不少的物種滅絕與逐漸增長的貓咪數量有密切關係。

根據統計，光是在美國就約有8600萬隻寵物貓，大約每3戶家庭裡面就會飼養1隻，在外頭流浪的野貓數量更是難以估計，美國每年大約有40億隻候鳥以及其他小型的哺乳類動物被貓給殺害。在對生態環境相對敏感的紐西蘭來說這數據更是誇張，在紐西蘭大約有將近一半的家庭有養貓，而這也不是政府第一次用類似政策來保護生態環境。舉例來說，澳洲政府就曾經下令捕殺200萬隻流浪貓，並且修築防貓圍欄來保護生態。

而在奧茅伊即將推行禁貓令的消息曝光後，當地所有養貓的居民都相當震驚，並異口同聲的表示將會抵制相關法令，更有飼主就坦言，他家養了3隻貓咪，牠們都會幫忙捉老鼠，對於當地鼠患的問題有顯著的改善與幫助，而這項禁令會讓紐西蘭看起來像是警察國家。

紐西蘭每兩戶人就有一戶養貓（示意圖非當事貓／shutterstock） 紐西蘭每兩戶人就有一戶養貓（示意圖非當事貓／shutterstock）
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