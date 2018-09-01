臥底掃黃免費嫖好爽？警察自爆血淚史：龍妹看到我就想騎

2018年09月01日 15:59 陳慶餘

在不少電影中，臥底警察為了打擊罪犯不惜以身犯險，但這樣的情節若是發生在現實呢？日前就有一名香港的警察在網路上發文揭露自己過去在反黑組當臥底時的種種秘辛，並指出一般人認為的「警察掃黃可以免費嫖妓」觀念根本就大錯特錯，理想與現實根本就差很大。

在香港賣淫並無犯法，但若是集團式的賣淫就會犯法，主要是為了避免無良雞頭利用非法手段控制旗下性工作者，因此香港警察為了查緝非法賣淫，有時就得親自上陣當臥底來蒐集證據。一名花姓員警日前就在香港網路討論區《LIHKG》發文分享自己過去臥底掃黃的奇葩經歷。

他指出，自己以前到一間酒店去查緝賣淫，沒想到馬伕竟然帶了一個200磅（約90公斤）恐龍妹進房間，而且一見到他就猴急得騎到身上，嚇得他趕緊打槍要求換人，沒想到下一個來的竟然也是胖妹，目測大約195磅（約88公斤），讓他當場傻眼。

由於去年香港反黑組破獲一個大型的賣淫集團，不過卻隨後遭人爆料臥底的員警見到裡頭的小姐是正妹，竟然前後光顧高達12次，而且花的都還是公帑，因此花姓員警才回出面澄清臥底掃黃並沒有大家想像的那麼美好：「哇，二百幾磅啊，唔（不）好玩啦！」

貼文曝光後引起網友熱議，雖然不少網友都相當同情這位阿Sir的經歷，但也有許多網友認為這種臥底釣魚的方式並不適當：「條女索就出足12次火先夠證據，肥婆就彈鐘都夠證據（遇到正妹就搞了12次才收集夠證據，遇到肥婆直接打槍證據卻收集夠了）」、「篇文想漂白黑警（整篇文章都在想幫黑警漂白）」。