面試遇奇葩考題「乘客拉鍊沒拉怎麼辦？」 女子妙答讓主考官笑了

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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找工作時讓求職者最頭痛的就是「面試」，所以都會花很多時間準備，希望能順利面對主考官的問題，但臨場反應常常也是最重要的關鍵。最近有一名女網友在求職網分享面試賣場工作的經驗，考官問「公車上有乘客拉鍊沒拉，要怎麼幫他」，讓她聽完超傻眼，但她靈光一閃妙答，連考官都忍不住笑了。

日前有一名女網友在求職網站上分享面試經驗談，提到自己應徵一間百貨公司，在面試前她認為自己早就將網路上的相關考題模擬千百回，但她遇到的主考官卻問了一個奇葩題目，「如果有天妳在公車上，看到一個剛上車的男乘客，褲檔拉鍊沒拉時，妳要如何幫他？」

原PO表示聽到問題當下簡直傻住，腦中浮現各種疑問，「這是什麼口試題？」、「腦筋急轉彎嗎？」，但她回過神後，認為主考官應該是想測試她危機處理的能力，她為了爭取思考時間，就先重述部分問題情境，「我是女生，不方便去提醒他，所以，我該怎麼幫他？怎麼做才能讓他快快拉上拉鍊，而不必丟臉？」

就在一瞬間，她突然靈光一閃，說「我會大喊，誰的拉鍊沒有拉？」，而主考官則滿臉疑惑地問她為什麼，原PO緩緩地解釋原因，「因為當下大家都會忙著檢查自己的拉鍊拉上沒，反而沒空管別人的」，她的回答當場讓主考官笑了，再仔細觀察她後，就讓她去跟其他面試者討論答案；而原PO的妙答，也讓她在一個星期後接到錄取電話。

後來原PO順利地進到應徵的公司工作，某天和法國總公司主管開會時，碰巧遇到當時面試她的主考官，沒想到主考官居然向國外的其他主管誇獎她當時的口試表現，讓她在大家心中留下深刻的印象。

事後，主考官有問她怎麼會想得到解決方式，她虛心表示自己是急中生智，但她也好奇地詢問「理想答案」，沒想到主考官卻說他也不知道，因為這是他的親身經驗，「一直耿耿於懷沒能幫上那名男乘客」；主考官的一席話，才讓她明白面試時沒有正確答案，其實是想讓面試者盡其在我地回答問題就好。

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