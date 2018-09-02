小吃店吃麵三分之一「浮出褐色驚喜」 網嚇壞：以後要先翻一翻

2018年09月02日 09:33 邱柏玟

出門吃飯最怕餐廳不乾淨，環境髒亂的店家難免讓人不敢光顧。最近有一名女網友到小吃店吃麵，當她吃了三分之一後才發現碗裡有大蟑螂，讓她當下噁到快吐了；事後她氣得將照片分享到臉書社團，引起熱議，有人更怕怕地表示，「以後吃東西要先翻翻才行」。

日前有一名女網友在臉書社團抱怨，提到自己到小吃店用餐，點了一碗麵吃了三分之一後，湯裡竟浮出「褐色驚喜」，形狀像是迷你飛彈，上面還有一條條橫條紋路，旁邊還有細細的「腳」，仔細一看才發現是一隻大蟑螂；原PO當下看傻眼，氣得拍下照片痛罵，「拜託別鬧了，超噁的，要吐了」。

許多網友光是看到原PO分享的照片，都紛紛表示「快吐了」。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

許多網友看完照也嚇壞，紛紛表示「我剛看照片就想吐了」、「我當下會把碗砸向老闆吧」、「別騙我那是油蔥酥」、「好完整…不知道怎麼安慰妳」、「我會整碗拿給老闆看，看他怎麼處理」、「最怕的是只剩下一半屍體」；還有人不禁開玩笑，「要驗一下是生前落水還是死後落水」。

有一些網友則分享自己出門用餐的習慣，「所以我吃東西前我都會全部撈過再開動」、「這就是為什麼吃之前要拌一拌的原因」、「還好我習慣吃麵都先攪拌，可以避免一下」；有人忍不住直言，「看來以後吃東西前，都要先翻翻才行」、「以後吃麵一定要先喇喇(攪拌)欸」。