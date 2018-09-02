男子「睡夢中無意識」性侵酒醉女 辯稱患罕病慘被打槍

2018年09月02日 11:10 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

每個人的睡眠習慣都不同，有的人會打呼、磨牙甚至還有人會夢遊。英國有一名男子甘蒙(Karl Gammon)被指控性侵一名喝醉的女子，但他表示自己患有罕見疾病「睡眠性交症」(sexsomnia)，會在睡夢中「無意識」和女子性交；不過，陪審團不採信他的患病說，甘蒙被依法處以5年有期徒刑。

綜合外媒報導，今年24歲的甘蒙在2016年3月和2名女子在酒吧喝酒，其中一人喝到爛醉，事後3人一起回到甘蒙的住處，酒醉女先在廚房嘔吐後，就被扶到樓上的臥室休息，甘蒙和另一名女子就在樓下喝酒玩牌，後來才一起上樓3人同睡一床。

當酒醉女熟睡時，另一名女子發現甘蒙趴在酒醉女身上，疑似做出性侵的行為，馬上喝止他的行為，甘蒙則馬上倒頭繼續在床上熟睡；到了隔天早上，甘蒙先將清醒的女子送回家，返家後繼續和酒醉女同床共枕，就在這期間性侵她。

直到酒醉女清醒後發現褲子脫掉，睡夢中有朦朧感覺到被人強迫發生性行為，到了她返家後才覺得事情不對勁，問了一起喝酒的另一名女子，才知道甘蒙半夜就曾試圖對她毛手毛腳，聽完後嚇得她馬上報警。

甘蒙出庭時則辯稱自己患有睡眠性交症，在睡夢中無意識和她性交，而DNA鑑定結果，也證實甘蒙確實和酒醉女有性行為；陪審團不採信甘蒙的患病說，確定他犯罪的事實，法官也當場依法判他5年有期徒刑。

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