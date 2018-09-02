2018年09月02日 13:34 邱柏玟

他好奇「什麼東西童年覺得便宜長大卻超貴」 網友答案讓人好想哭(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

日復一日年過一年，現實中很多人事物都會隨著時間改變，如果用過去與現在做比較，落差更是明顯。最近有網友很好奇，現在有沒有什麼小時候覺得便宜，但長大後卻覺得貴的東西；他的疑問引起熱議，網友的答案意外讓人很感慨。

昨(1)日一名網友在《批踢踢實業坊》發文，講到網路上常常看到有人討論小時候怎樣，或是幾十年前和現在有什麼差別，讓他腦海中也浮現一個疑問，孩齡時期通常對於物價沒有概念，所以他很好奇有沒有東西「小時候明明覺得很便宜，長大後卻覺得超貴」。

原PO的疑問，意外勾起網友說出心酸的事實。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

許多網友認為不少跟生活相關的東西，都符合原PO的定義，「科學麵」、「蔬菜」、「麥當勞」、「貼紙」、「飲料」；但有一些網友的答案卻反映社會有多現實，紛紛感慨地說，「房子，小時候覺得只要工作一定能買」、「時間」、「快樂」、「健康」，這些答案彷彿就是現代人長大後的心得。

不過，有少部分網友也忍不住開玩笑，「女生的手，小時候直接牽的」、「隔壁女同學的小手手，現在都握不到了」、「跟小學女生玩」、「女孩的心」、「摸女孩子的機會」、「女朋友」。